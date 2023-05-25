«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт 5 высоковольтных подстанций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающие центры обеспечивают электроснабжение 1,3 тысячи жителей в Сургутском районе, а также инфраструктуру двух крупных месторождений углеводородов – Федоровского и Савуйского. На повышение надежности энергообъектов компания направила 4,5 млн рублей.

На подстанциях классом напряжения 110 кВ специалисты выполнили комплексное обслуживание силовых трансформаторов: заменили 12 вводных и 6 опорных изоляторов, провели капремонт трех выключателей. Для комфорта потребителей во время технических мероприятий непрерывная подача электричества осуществлялась по резервной схеме.

Ремонт энергообъектов выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения жителей деревни Лямина, поселка Песчаный и промышленных объектов компаний «Транснефть» и «Сургутнефтегаз». В течение 2023 года сургутские энергетики проведут плановое техническое обслуживание на 19 высоковольтных подстанциях.