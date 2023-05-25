"Газпромнефть - смазочные материалы" - оператор бизнеса масел "Газпром нефти" - запустил первую в России цифровую систему создания многокомпонентных рецептур моторных масел с помощью искусственного интеллекта. Она получила название "Алхимик", сообщила компания.

Система позволяет сократить временной интервал от разработки до запуска нового продукта в промышленное производство с полугода до 1-2 месяцев. С помощью цифровой платформы специалисты "Газпром нефти" уже усовершенствовали более 200 рецептур моторных, трансмиссионных и гидравлических масел.

"Для создания новой рецептуры моторного масла пользователь вносит в систему основные параметры будущего продукта - вязкость, плотность, щелочное число и прочее. Также в системе указываются спецификации автомобильного оборудования, на котором будут использованы смазочные материалы", - пояснили в компании.

В дальнейшем "Алхимик" с помощью алгоритма машинного обучения сопоставляет набор требуемых эксплуатационных характеристик с накопленной за 15 лет исследовательской базой. По итогам анализа система моделирует наиболее оптимальные комбинации основы смазочных материалов и пакета присадок.

Новые составы затем тестируются специалистами на оборудовании Научно-исследовательского центра смазочных материалов во Фрязине Московской области.