Об изменениях, направленных на совершенствование рыночных отношений и механизмов в электроэнергетике, рассказал директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов на круглом столе Комитета Госдумы по энергетике.

По его словам, базовыми требованиями к перспективной модели конкурентных розничных рынков электроэнергии являются обеспечение доступности электроэнергии и удовлетворённости потребителей.

Первое требование включает технологическую доступность (срок, стоимость и удобство процедуры подключения к электросетям), гарантированное энергоснабжение (посредством гарантирующего поставщика или энергосбытовой компании) и экономическую доступность (приемлемый уровень стоимости электроэнергии как для граждан, так и для хозяйствующих субъектов). А обеспечение удовлетворенности потребителей основывается на надёжности энергоснабжения и качестве обслуживания.

«Концепция заключается в переходе существующей прямой, одноуровневой модели розничного рынка к более сложной модели, в которой появляются как новые игроки, так и новые элементы взаимодействия этих игроков с потребителями, производителями и сбытовыми компаниями», – рассказал Андрей Максимов.

Глава Департамента отметил, что модель предполагает создание торговых площадок на розничных рынках электроэнергии на базе существующих гарантирующих поставщиков, возможность заключать свободные договоры в интересах розничного потребителя, стандартизацию и упрощение обращения электроэнергии от розничной генерации, микрогенерации, систем накопления электроэнергии, в том числе через торговые площадки. Также потребитель получает возможность выхода на оптовый рынок с использованием интеллектуальных систем учёта, которые сейчас активно внедряются по всей стране.

В числе направлений развития конкурентных отношений Андрей Максимов назвал обеспечение права выбора поставщика, снятие административных и экономических барьеров, внедрение механизмов организованной торговли на розничных рынках, совершенствование поставок электроэнергии населению.