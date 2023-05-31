Государственной Думой в первом чтении был принят проект федерального закона о ратификации межправительственного соглашения об экспорте российского газа в Китай по дальневосточному маршруту.

Анастасия Бондаренко отметила, что соглашение было подписано в январе 2023 года и определяет основные условия по проектированию, строительству и эксплуатации газотранспортной инфраструктуры и поставок природного газа по дальневосточному маршруту, включая трансграничный участок газопровода.

«Участок проходит через реку Уссури в районе Дальнереченска на территории России и города Хулинь в Китае. Ресурсной базой выступают блоки «Газпрома» на проекте «Сахалин-3». Соглашением определены три уполномоченные организации. С российской стороны это «Газпром», а с китайской – Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) и Китайская национальная трубопроводная компания (PipeChina)», – отметила стаст-секретарь – заместитель Министра энергетики.

Анастасия Бондаренко также добавила, что в соглашении отдельно отмечена приоритетность расчётов за экспорт газа в рублях и юанях.