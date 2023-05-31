«Россети Ленэнерго» выделили 16 МВт мощности спортивному комплексу «СКА Арена» на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе Санкт-Петербурга. Центрами питания стали подстанции 110 кВ «Волковская» и 220 кВ «Чесменская». Они взаимно резервируют друг друга – при необходимости напряжение автоматически будет подано по другой линии.

Для электроснабжения ледовой арены энергетики «Россети Ленэнерго» построили распределительный пункт и две кабельные линии 10 кВ, внедрили интеллектуальную систему учета электроэнергии и устройства автоматического ввода резерва.

«СКА Арена» – ледовый стадион, строящийся в рамках концессионного соглашения между Правительством города и ООО «СКА Арена». Открытие состоится в 2023 году. На прилегающем земельном участке площадью более 12 га будет создан парк с возможностью проведения культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, занятий спортом, семейного отдыха и прогулок с детьми.