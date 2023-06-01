Глобальное производство энергии возобновляемых источников увеличится на треть в 2023 году. Это следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованного в четверг.

"Ожидается, что глобальное увеличение [производства энергии] возобновляемых источников возрастет на 107 ГВт, что является самым значительным скачком за всю историю," - сообщает агентство. По прогнозам, в этом году объем зеленой энергетики составит более 440 ГВт.

Согласно отчету, на долю солнечных фотоэлектрических установок придется две трети прироста мощности возобновляемых источников энергии. Также резко возрастет и прирост производства ветроэнергетики - почти на 70%.

По данным МЭА, наибольший рост производства возобновляемой энергии наблюдается в Китае - на его долю будет приходиться более 50% мирового прироста мощностей как в 2023, так и в 2024 годах.

Страны Европы, столкнувшиеся с энергетическим кризисом после ввода санкций против российской энергетики, также активно развивают альтернативную энергию. "Глобальный энергетический кризис показал, что возобновляемые источники энергии имеют решающее значение для того, чтобы сделать энергоснабжение более доступным по цене, и правительства уже предпринимают усилия по их ускоренному внедрению," - говорится в докладе.

Ранее МЭА прогнозировало рост инвестиций в зеленую энергетику в 2023 году до уровня в $1,7 трлн, что на 24% больше в сравнении с 2021 годом. В то же время расходы на нефтегазовую отрасль составят $1 трлн, что на 15% выше, чем два года назад.