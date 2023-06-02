Принято решение о поддержке еще 4 проектов в рамках КИП

По итогам очередного заседания Межведомственной комиссии по вопросам льготного кредитования инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции, принято решение о поддержке еще 4-х инвестиционных проектов по производству приоритетной продукции в рамках кластерной инвестиционной платформы.

Предприятия могут привлечь льготный инвесткредит по ставке 30% ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 процентных пункта (сейчас это 5,25%) на срок до момента окончания инвестиционной фазы проекта, увеличенной на 2 года. Для нерентабельных, но государственно значимых проектов по решению Правительства будут предоставлены специальные условия оказания поддержки. (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2023 № 295).

Одобренные Межведомственной комиссией инвестиционные проекты направлены на достижение целей импортозамещения и технологического суверенитета в фармацевтической, металлургической и станкостроительной отраслях. Например, проект по локализации производства обожжённых анодов для обеспечения алюминиевых заводов анодами отечественного производства, а также проект по производству отечественных канатных дорог.

Таким образом, с начала отбора проектов, стартовавшего 29 марта 2023 г., Межведомственная комиссия уже одобрила к участию в механизме кластерной инвестплатформы 12 проектов общей стоимостью 321,9 млрд руб. (объем привлекаемых кредитных средств – 217,8 млрд руб.), 4 из которых будут вынесены на рассмотрение Правительственной комиссией по импортозамещению для получения спецусловий поддержки.

Напомним, что прием заявок для участия в КИП объявлен Минпромторгом России до 1 октября текущего года. Проекты выносятся на заседание Межведомственной комиссии по мере готовности к рассмотрению.