Немецкий системный оператор 50Hertz, энергетическая компания LichtBlick* и стартап Granular Energy** запустили пилотный проект, целью которого является почасовая идентификация электроэнергии, выработанной из ВИЭ. В рамках проекта нескольким корпоративным клиентам LichtBlick был предоставлен доступ к информационной платформе, созданной Granular Energy, для почасового отслеживания временных периодов, в течение которых они приобретают «зеленую» электроэнергию, выработанную конкретными электростанциями, работающими на ВИЭ. Полученные в рамках этого процесса почасовые сертификаты происхождения электроэнергии могут быть собраны и учтены в специальном реестре - «Energy Track & Trace Register»***, ведущемся 50Hertz.

С 2013 г. в Германии электроэнергия признается «зеленой», если она имеет сертификат, удостоверяющий ее происхождение из ВИЭ (с указанием времени и места выработки). «Зеленые» сертификаты должны приобретаться поставщиками в дополнение к самой электроэнергии и являются единственным точно определенным методом доказательства выработки электроэнергии из ВИЭ; они также служат подтверждающим документом, обеспечивающим надежность, прозрачность и отслеживаемость операций на рынке «зеленой» электроэнергии.

Указание на экологически чистое происхождение конкретных объемов потребленной электроэнергии содержится в годовых счетах потребителей на оплату электроэнергии. Таким образом, потребители могут определить состав своих поставщиков электроэнергии. До сих пор было достаточно предоставлять эту информацию на ежегодной основе. В Германии реестр сертификатов происхождения электроэнергии ведет Umweltbundesmt (UBA). Однако электроэнергия из ВИЭ, которая производится и реализуется в Германии и оплачивается на основании Закона о возобновляемых источниках энергии (EEG), не получает гарантии ее происхождения. Немецкие законодатели обосновывают это так называемым запретом на двойной маркетинг. Однако в настоящее время вопрос необходимости обеспечения большей прозрачности в отношении углеродного следа обсуждается на уровне ЕС.

В будущем многие потребители будут нуждаться в большей прозрачности в отношении происхождения потребляемой ими электроэнергии и, соответственно, ее климатического следа. Потребители захотят знать точное время, когда они покупают электроэнергию из ВИЭ, чтобы использовать это в качестве основы для оптимизации своих стратегий закупок и моделей потребления электроэнергии. Детализованные гарантии происхождения электроэнергии, предоставляемые на почасовой основе, позволят таким потребителям точно определить почасовые объемы «зеленой» электроэнергии, приобретаемой ими в течение года.

Официальный сайт 50Hertz

* Немецкая компания- поставщик электроэнергии и газа, выработанных из ВИЭ.

** Французская инновационная компания, основанная в 2021 г. и специализирующаяся на разработке информационно-технологических продуктов для возобновляемой энергетики.

*** Информационная платформа, созданная системными операторами Германии, Бельгии, Эстонии и Дании  50Hertz, Elia Group, Elering и Energinet, в рамках которой возможна продажа и покупка сертификатов на низкоуглеродную электроэнергию (т.н. «зелёных» сертификатов).