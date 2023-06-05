В Шотландии планируется реализовать 6 проектов, которые позволят увеличить суммарную мощность гидроаккумулирующей энергетики Великобритании на 4,9 ГВт, включая:

Строительство ГАЭС Red John мощностью 450 МВт в генераторном режиме на Северо-Шотландском нагорье (северо-запад Шотландии). Ввод в эксплуатацию станции запланирован в 2027 г.

Строительство ГАЭС Glenmuckloch мощностью 210 МВт в генераторном режиме в округе Дамфрис-энд-Галловей (южная часть Шотландии). Ввод в эксплуатацию ГАЭС запланирован в 2029 г.

Переоборудование действующей ГЭС Cruachan мощностью 440 МВт в округе Аргайл-энд-Бьют (юго-запад Шотландии) с переводом ее в режим работы ГАЭС мощностью 600 МВт в генераторном режиме к 2030 г.

Строительство ГАЭС Corrievarke мощностью 600 МВт в генераторном режиме в округе Перт-энд-Кинросс (центральная часть Шотландии). Ввод в эксплуатацию станции запланирован в 2031 г.

Строительство ГАЭС Coire Glas мощностью 1,5 ГВт в генераторном режиме на Северо-Шотландском нагорье. Ввод в эксплуатацию станции запланирован в 2031 г.

Строительство ГАЭС Ballenmeanoch мощностью 1,5 ГВт в генераторном режиме в округе Аргайл-энд-Бьют. Ввод в эксплуатацию ГАЭС запланирован в 2034 г.

Суммарная стоимость реализации 6 проектов оценивается в £19-21 млрд.

После ввода в эксплуатацию указанных электростанций суммарная мощность ГАЭС в Великобритании к 2035 г. увеличится вдвое – с текущих 2,8 ГВт до 7,7 ГВт.

Ожидается, что к 2050 г. суммарная мощность британских ГАЭС достигнет 15 ГВт. Ожидается, что ГАЭС будут играть одну из ключевых ролей в осуществлении энергоперехода и реализации целей по достижению углеродной нейтральности в Великобритании. Однако правительству необходимо реализовать обещанные меры по финансированию и стимулированию инвестиций в развитие гидроаккумулирующей энергетики, ведь начиная с 1984 г. в стране не было построено ни одной ГАЭС.

Информационно-аналитический ресурс Hydro Review