Аналитика кабельного рынка за неделю
В Шотландии планируется реализовать 6 проектов, которые позволят увеличить суммарную мощность гидроаккумулирующей энергетики Великобритании на 4,9 ГВт, включая:
Суммарная стоимость реализации 6 проектов оценивается в £19-21 млрд.
После ввода в эксплуатацию указанных электростанций суммарная мощность ГАЭС в Великобритании к 2035 г. увеличится вдвое – с текущих 2,8 ГВт до 7,7 ГВт.
Ожидается, что к 2050 г. суммарная мощность британских ГАЭС достигнет 15 ГВт. Ожидается, что ГАЭС будут играть одну из ключевых ролей в осуществлении энергоперехода и реализации целей по достижению углеродной нейтральности в Великобритании. Однако правительству необходимо реализовать обещанные меры по финансированию и стимулированию инвестиций в развитие гидроаккумулирующей энергетики, ведь начиная с 1984 г. в стране не было построено ни одной ГАЭС.
Информационно-аналитический ресурс Hydro Review
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