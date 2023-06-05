Ключевым мероприятием электроэнергетической сферы станет 31-я международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2023», которая состоится с 6 по 9 июня 2023 года в павильоне № 2 (залы 1, 2, 3) ЦВК «Экспоцентр».

Выставка организована АО «Экспоцентр» под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

За более чем полувековую историю проведения выставка «Электро» стала главным выставочно-конгрессным мероприятием для электротехнической промышленности в нашей стране.

В свете текущих событий проект «Электро-2023» особенно актуален для поиска новых решений. Посещение выставки позволит отечественным компаниям усилить свои позиции, расширить ассортимент, найти новых партнеров, рынки сбыта и наладить производственную кооперацию.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Свои новейшие решения продемонстрируют более 300 компаний из 8 стран: Германии, Испании, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, Республики Молдова, России, Турции.

Площадь экспозиции выросла в два раза и составляет около 6 000 кв. м нетто.

Китай и Турция представят национальные экспозиции. Продукция производителей из КНР будет размещена на площади 1 500 кв. м. Более 20 турецких экспонентов представят свое оборудование на площади 400 кв. м.

Среди зарубежных экспонентов – MAXGE, ACREL, FINDER, ORTEA, RTR Energy, ORTIS, Кентауский трансформаторный завод, Federal Elektrik, МЭТЗ им. Козлова и другие.

Порядка 180 российских компаний примут участие в выставке. Региональные экспозиции представят Белгородская, Владимирская, Калужская, Кировская, Омская, Рязанская области, Чувашская Республика.

В числе участников – «ИЭК», «РТК-Электро-М», ТДМ «Электрик», «Элком», «Энергосистема», «Электрощит», РЗКК, «Электроизолит», «Элинар», «Промэнерго», «Преора», «Пандора Лед», «Ункомтех», «Элинар» и другие.

Современные технологические тренды будут сосредоточены в экспозиционных разделах выставки, которые ознакомят с передовыми разработками и эффективными решениями в электротехнической отрасли, а также в области импортозамещения.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Традиционно выставка «Электро» сопровождается насыщенной деловой программой, которая будет разделена по тематическим дням.

6 июня – День производителя откроет программу мероприятий «Электро-2023». В специальной тренд-зоне «Переходи на наше» будет демонстрироваться оборудование – импортозамещающих решений и аналогов санкционной электротехники.

Эксперты рынка электротехники, органы государственной власти и профильные ассоциации в рамках мероприятий дня сформулируют оптимальные пути дальнейшего существования в условиях нынешних реалий.

В этот день пройдут:

Дискуссионный клуб «Риски и возможности отечественного производства в актуальных условиях»

«Риски и возможности отечественного производства в актуальных условиях» Семинар-практикум «Как перевести клиентов на самообслуживание. Опыт внедрения B2B-портала для дилеров в компании SDS»

«Как перевести клиентов на самообслуживание. Опыт внедрения B2B-портала для дилеров в компании SDS» Конференция «Перспективные проекты и направления развития электрических машин и электроизоляционных материалов в условиях современных вызовов»

«Перспективные проекты и направления развития электрических машин и электроизоляционных материалов в условиях современных вызовов» Нетворкинг «Нестандартные решения по сертификации: новые возможности для электротехнического бизнеса»

В рамках заседания Клуба маркетологов электротехнической отрасли состоится награждение победителей конкурса «ЭлектроРеклама-2023».

7 июня объявлено Днем заказчика. В рамках нетворкинг-зоны «Центр закупок» потенциальные поставщики смогут установить контакты и ознакомиться с организацией закупочной деятельности и планами закупок компаний-заказчиков, которые в этом году сразятся за звание «Лидер закупок» по версии «Электро».

Во время ЭлектроМарафона поставщикам будет предоставлена уникальная возможность лично провести переговоры с крупнейшими заказчиками в прогрессивном формате – speed-dating.

В рамках конференции «Электроснабжение промышленных, гражданских и жилых объектов» пройдут три тематические секции:

«Системы обеспечения бесперебойного электроснабжения»;

«Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем зданий и промышленных объектов»;

«Шинопровод нового поколения. Энергоэффективность и передовые технологии».

На конференции «Технологическая независимость в новых реалиях» пройдет презентация прогрессивных серий электроустановочных изделий российского производства, модульного оборудования. Представители «Систэм Электрик» ознакомят с низковольтным оборудованием, расскажут о взаимодействии с проектными организациями и сервисными услугами компании.

8 июня, в День проектировщика в зоне нетворкинга будет организована работа Проектного центра, где можно протестировать современные российские решения информационного проектирования систем электроснабжения.

В этот день посетителей ждет увлекательный квест «Есть контакт!», в рамках которого они смогут ознакомиться с новинками электромонтажных изделий и инструментов, протестировать их прямо на выставке, а также выиграть ценные призы от экспонентов.

В ходе дня будет представлено оптимальное оборудование для электропроектов в условиях масштабной переориентации российского рынка. Пройдет мастер-класс «Электроустановочные изделия в зданиях коммерческого и гражданского назначения».

АО «CИСТЭМ ЭЛЕКТРИК» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) – генеральный спонсор выставки «Электро-2023».

Выставка работает 6-8 июня с 10.00 до 18.00, 9 июня – с 10.00 до 16.00.

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