Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» в течение мая выполнили ремонт и провели техобслуживание энергооборудования на 16 подстанциях 110/35 кВ. Это позволило повысить надежность электроснабжения около 25 населенных пунктов республики, где проживают свыше 225 тысяч человек.

Работы проведены в рамках реализации ремонтной программы и подготовки электросетевого комплекса Карачаево-Черкесии к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.



В частности, ремонт силовых трансформаторов проведен на подстанциях «Усть-Джегута», «Ильичевская», «Преградная», «Хабез». На питающих центрах «Кубанская», «Горная», «Эрсакон», «Первомайская», «Хабез», «Преградная», «Северная», «Ильичевская» и «Усть-Джегута» специалисты выполнили в числе прочих работ ремонт разъединителей, трансформаторов тока и напряжения. Кроме этого, в ходе технического обслуживания оборудования энергетики выявляли и устраняли дефекты, что в дальнейшем позволит не допустить возникновения нештатных ситуаций.



Всего до начала сезона пиковых нагрузок на сети энергетикам предстоит отремонтировать оборудование на 63 питающих центрах 110 кВ, обеспечивающих электроснабжение всех населенных пунктов в регионе.