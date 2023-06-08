Премия "КонТЭКст" продолжает прием заявок

ПРЯМОЙ ЭФИР
Национальная премия «КонТЭКст» принимает заявки на конкурс лучших коммуникационных проектов ТЭК и промышленности.
Свой четырнадцатый год ведущий коммуникационный конкурс страны встречает новыми номинациями. Первая из них - «В конТЭКсте культуры», в которой будут рассматриваться реализованные компаниями культурные проекты, направленные на развитие кросс-культурных коммуникаций, влияющие на поддержку имиджа и репутации отрасли и ее представителей, и «Лучшие корпоративные университеты», которые оцениваются по ряду критериев, предполагающих анализ целей и задач, новые формы и форматы обучения, актуальность программ, использование современного инструментария и образовательных технологий.
Заявки от компаний принимаются до 1 июля 2023 года.
Все это время «КонТЭКст» объединяет на своей площадке специалистов по внешним и внутренним коммуникациям, экспертов и журналистов всех отраслей топливно-энергетического комплекса и промышленности.
Мы приглашаем к участию в конкурсе представителей компаний промышленности и ТЭК, энергетического машиностроения, производителей и поставщиков оборудования, проектировщиков, конструкторские, сервисные и научные центры, ВУЗы, СМИ.
Конкурс идет в ногу со временем. Это уже не просто премия, а целая экосистема с новыми возможностями для всех участников.
Жюри премии пополняется новыми талантливыми и известными экспертами коммуникационной индустрии, появляются новые гибридные форматы взаимодействия с участниками.
Форум и церемония награждения лауреатов премии «КонТЭКст» запланированы на осень 2023 года. О точной дате и месте сообщим дополнительно.
Премия всегда проводилась с целью выявления и популяризации лучших коммуникационных практик, содействия росту профессионализма специалистов пресс-служб, формирования стандартов качества в профессии, повышения значимости коммуникационной деятельности компаний.
Благодаря ей, представители всех регионов страны узнавали о новых PR-технологиях, делились информацией о своих проектах, обменивались знаниями и идеями, которые потом успешно применяли на практике, знакомились, создавали новые совместные успешные проекты, развивались вместе со всей страной.
Лауреаты премии – это лидеры коммуникационной отрасли страны, признанные мастера и истинные профессионалы своего дела.
Компании соревнуются в способах и методах достижения оптимального результата при решении коммуникационных задач, реализуя свои PR-проекты.
На конкурс принимаются проекты в следующих номинациях:
В них оцениваются коммуникационные проекты, направленные на развитие наставничества в компании и поддержку талантов.
Лучшие корпоративные университеты оцениваются по ряду критериев, предполагающих анализ целей и задач, развитие программ обучения, использование современного инструментария и образовательных технологий, и ролью, которую они вносят в развитии отрасли.
Изменились критерии оценки коммуникационной деятельности компаний. В этом году она будет оцениваться по дополнительным показателям, основными из которых являются: влияние на результаты экономической деятельности компании, информационная активность, оперативность и полнота информации, предоставляемой в СМИ, в ТГ-каналы и в социальные сети, профессионализм при взаимодействии с журналистами и блогерами.
Анализ проводится на основе заполненной анкеты, которую вы найдете на сайте.
В рамках премии «КонТЭКст» с целью поддержки наиболее талантливых журналистов, пишущих на темы развития топливно-энергетического комплекса и промышленности, традиционно проводится конкурс среди представителей федеральных, региональных и отраслевых СМИ.
Также организуется конкурс среди наиболее активных в СМИ независимых экспертов ТЭК и промышленности, комментирующих деятельность топливно-энергетического комплекса и промышленного блока страны.
Жюри конкурса представлено ведущими экспертами PR-сообщества и масс-медиа, журналистами, сотрудниками пресс-служб, представителями государственных компаний и бизнес-структур, общественных организаций, государственных ведомств.
Заполнить заявку и регистрационную форму можно на сайте премии: https://konkurs-tek.ru/
Заявки присылаются в адрес Оргкомитета на почту: info@esipova.ru
Оператор конкурса: Центр развития коммуникаций ТЭК.
Председатель Оргкомитета – Ирина Есипова, директор Центра развития коммуникаций ТЭК, член Исполкома и Председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК РАСО, член Совета Гильдии маркетологов.
Премия проводится при поддержке:
Премии «КонТЭКст» оказывают информационную поддержку более 30 отраслевых СМИ:
Медиа-группа «Вся Россия», Телеканал «PRо Бизнес», информационные порталы - EnergyLand.info, RusCable.ru, Neftianka.ru, Агентство нефтегазовой информации, Teknoblog.ru, Peretok.ru, Public.ru, Радио «Медиаметрикс», телеграм-канал EnergyToday, журналы «Энергетическая политика», «ТЭК. Стратегии развития», «Региональная энергетика и энергосбережение»,
«Электроэнергия. Передача, распределение», «Энергобезопасность и энергосбережение», «Энергия модернизации», «ЭнергоInfo», «ЭнергоЭксперт», «Энергетик», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR-news, PR-info, «Промышленный еженедельник», «Энергетика и промышленность России», «Стандарт качества», «Экологический вестник», Горнопромышленные Ведомости, Горнопромышленный портал России и другие.
Дополнительная информация на сайте конкурса: https://konkurs-tek.ru/
Телеграм-канал «В КонТЭКсте»: https://t.me/konkurskontekst
Оргкомитет Конкурса: +7-985-2227512, info@esipova.ru
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