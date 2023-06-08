Премия "КонТЭКст" продолжает прием заявок

Национальная премия «КонТЭКст» принимает заявки на конкурс лучших коммуникационных проектов ТЭК и промышленности.

Свой четырнадцатый год ведущий коммуникационный конкурс страны встречает новыми номинациями. Первая из них - «В конТЭКсте культуры», в которой будут рассматриваться реализованные компаниями культурные проекты, направленные на развитие кросс-культурных коммуникаций, влияющие на поддержку имиджа и репутации отрасли и ее представителей, и «Лучшие корпоративные университеты», которые оцениваются по ряду критериев, предполагающих анализ целей и задач, новые формы и форматы обучения, актуальность программ, использование современного инструментария и образовательных технологий.

Заявки от компаний принимаются до 1 июля 2023 года.

Все это время «КонТЭКст» объединяет на своей площадке специалистов по внешним и внутренним коммуникациям, экспертов и журналистов всех отраслей топливно-энергетического комплекса и промышленности.

Мы приглашаем к участию в конкурсе представителей компаний промышленности и ТЭК, энергетического машиностроения, производителей и поставщиков оборудования, проектировщиков, конструкторские, сервисные и научные центры, ВУЗы, СМИ.

Конкурс идет в ногу со временем. Это уже не просто премия, а целая экосистема с новыми возможностями для всех участников.

Жюри премии пополняется новыми талантливыми и известными экспертами коммуникационной индустрии, появляются новые гибридные форматы взаимодействия с участниками.

Форум и церемония награждения лауреатов премии «КонТЭКст» запланированы на осень 2023 года. О точной дате и месте сообщим дополнительно.

Премия всегда проводилась с целью выявления и популяризации лучших коммуникационных практик, содействия росту профессионализма специалистов пресс-служб, формирования стандартов качества в профессии, повышения значимости коммуникационной деятельности компаний.

Благодаря ей, представители всех регионов страны узнавали о новых PR-технологиях, делились информацией о своих проектах, обменивались знаниями и идеями, которые потом успешно применяли на практике, знакомились, создавали новые совместные успешные проекты, развивались вместе со всей страной.

Лауреаты премии – это лидеры коммуникационной отрасли страны, признанные мастера и истинные профессионалы своего дела.

Компании соревнуются в способах и методах достижения оптимального результата при решении коммуникационных задач, реализуя свои PR-проекты.

На конкурс принимаются проекты в следующих номинациях:

Лучшая коммуникационная деятельность

Проекты по информационному сопровождению деятельности компании или проекта

Проекты, направленные на работу с молодежью и развитие кадрового потенциала

Проекты, направленные на защиту окружающей среды и экологию

Проекты по пропаганде энергоэффективности и энергосбережения

Проекты, направленные на развитие и внедрение инновационных технологий

Проекты по развитию территорий

Проекты по развитию КСО – корпоративной социальной ответственности

Проекты по работе с органами государственной власти и органами местного самоуправления

Проекты по работе с потребителями

Благотворительные проекты

Проекты по антикризисному PR

Имиджевые PR-проекты

Социальные проекты

Образовательные проекты

Проекты по развитию внутренних коммуникаций

Коммуникационная деятельность для ESG

Цифровая трансформация

Digital -проекты

Корпоративные СМИ

Корпоративные календари

Проекты по корпоративному волонтерству

Лидер коммуникаций

В конТЭКсте культуры

Проекты по наставничеству

Лучшие корпоративные университеты

Лучшая презентация проекта на Дне открытых презентаций

В них оцениваются коммуникационные проекты, направленные на развитие наставничества в компании и поддержку талантов.

Лучшие корпоративные университеты оцениваются по ряду критериев, предполагающих анализ целей и задач, развитие программ обучения, использование современного инструментария и образовательных технологий, и ролью, которую они вносят в развитии отрасли.

Изменились критерии оценки коммуникационной деятельности компаний. В этом году она будет оцениваться по дополнительным показателям, основными из которых являются: влияние на результаты экономической деятельности компании, информационная активность, оперативность и полнота информации, предоставляемой в СМИ, в ТГ-каналы и в социальные сети, профессионализм при взаимодействии с журналистами и блогерами.

Анализ проводится на основе заполненной анкеты, которую вы найдете на сайте.

В рамках премии «КонТЭКст» с целью поддержки наиболее талантливых журналистов, пишущих на темы развития топливно-энергетического комплекса и промышленности, традиционно проводится конкурс среди представителей федеральных, региональных и отраслевых СМИ.

Также организуется конкурс среди наиболее активных в СМИ независимых экспертов ТЭК и промышленности, комментирующих деятельность топливно-энергетического комплекса и промышленного блока страны.

Жюри конкурса представлено ведущими экспертами PR-сообщества и масс-медиа, журналистами, сотрудниками пресс-служб, представителями государственных компаний и бизнес-структур, общественных организаций, государственных ведомств.

Заполнить заявку и регистрационную форму можно на сайте премии: https://konkurs-tek.ru/

Заявки присылаются в адрес Оргкомитета на почту: info@esipova.ru

Оператор конкурса: Центр развития коммуникаций ТЭК.

Председатель Оргкомитета – Ирина Есипова, директор Центра развития коммуникаций ТЭК, член Исполкома и Председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК РАСО, член Совета Гильдии маркетологов.

Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»

компания «Медиалогия» Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»

МИА «Россия сегодня» Официальный информационный партнер : АЭИ «ПРАЙМ»

: АЭИ «ПРАЙМ» Стратегический информационный партнер: «Комсомольская правда»

«Комсомольская правда» Официальный медиа - партнер : «Аргументы и факты»

- : «Аргументы и факты» Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»

«ТЭК. Стратегии развития» Официальный коммуникационный партнер: 1МI

1МI Отраслевой интернет-партнер : Energyland.info

: Energyland.info Официальный Телеграм-партнер: Energy Today

Премия проводится при поддержке:

Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО);

Национальной Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»;

Союза журналистов России;

Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР);

Ассоциации компаний в области развития общественных связей (АКОС);

Ассоциации менеджеров России (АМР);

Международной рекламной ассоциации (IAA);

Гильдии маркетологов России;

Факультета журналистики МГУ им. Ломоносова;

МГИМО (У) МИД РФ;

РГУ нефти и газа им. Губкина;

НИУ МЭИ;

РУДН;

РГГУ;

МАКО;

Проекта «Надежный партнер»;

Союза нефтегазопромышленников России;

Центра социального проектирования «Платформа»;

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

РСПП РФ;

ТПП РФ;

МТПП.

Премии «КонТЭКст» оказывают информационную поддержку более 30 отраслевых СМИ:

Медиа-группа «Вся Россия», Телеканал «PRо Бизнес», информационные порталы - EnergyLand.info, RusCable.ru, Neftianka.ru, Агентство нефтегазовой информации, Teknoblog.ru, Peretok.ru, Public.ru, Радио «Медиаметрикс», телеграм-канал EnergyToday, журналы «Энергетическая политика», «ТЭК. Стратегии развития», «Региональная энергетика и энергосбережение»,

«Электроэнергия. Передача, распределение», «Энергобезопасность и энергосбережение», «Энергия модернизации», «ЭнергоInfo», «ЭнергоЭксперт», «Энергетик», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR-news, PR-info, «Промышленный еженедельник», «Энергетика и промышленность России», «Стандарт качества», «Экологический вестник», Горнопромышленные Ведомости, Горнопромышленный портал России и другие.

Дополнительная информация на сайте конкурса: https://konkurs-tek.ru/

Телеграм-канал «В КонТЭКсте»: https://t.me/konkurskontekst

Оргкомитет Конкурса: +7-985-2227512, info@esipova.ru