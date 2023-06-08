8 июня 2023 года в Национальном Исследовательском университете «МЭИ» ректором НИУ «МЭИ» был избран Николай Рогалев.

Процедура избрания проходила в Большом зале ДК МЭИ на Конференции работников и обучающихся Университета по выборам ректора ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в режиме тайного голосования. Действующий ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев набрал 86,8% голосов и был переизбран на новый срок.

«Все результаты, которые получены НИУ «МЭИ» за последние 10 лет — итог нашей совместной работы. Будущее МЭИ, на мой взгляд, это развитие тех результатов, которые мы вместе с администрацией, преподавательским составом и научными сотрудниками вуза достигли в обеспечении нового динамичного формата взаимодействия в области образования, науки и промышленности, в области развития инновационного потенциала международного признания, которое в целом позволяет обеспечивать нам технологический суверенитет, лидерство в отраслях и энергетическую безопасность России. Благодарю Ивана Щербатова и Сергея Вишнякова за новые предложения по усовершенствованию работы университета. Уверен, что выбранный путь, наиболее рациональный для развития НИУ «МЭИ», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Николай Рогалев — советский и российский учёный-энергетик, доктор технических наук, профессор, ректор НИУ «МЭИ», заведующий кафедрой тепловых электрических станций (ТЭС) НИУ «МЭИ». Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники и в области образования, почетный работник сферы образования РФ. Почетный доктор и профессор национальных университетов Германии, Польши, Монголии, Вьетнама, Киргизии. Член общественного совета при Министерстве энергетики РФ, член Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации.

Председателем конференции единогласно был избран профессор НИУ «МЭИ» Комов Александр Тимофеевич. Комиссией по выборам ректора (протокол № 04/23 от 14.04.2023 г.) были утверждены следующие кандидаты:

Рогалев Николай Дмитриевич, действующий ректор НИУ «МЭИ»

Щербатов Иван Анатольевич, директор института энергоэффективности и водородных технологий НИУ «МЭИ»

Кандидаты на должность ректора представили 389 делегатам свои предвыборные программы.

Участники конференции единогласно постановили:

Считать выборы ректора ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» состоявшимися.

Считать избранным ректором ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Николая Дмитриевича Рогалева.

Ходатайствовать перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении ректором ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Рогалева Николая Дмитриевича на срок 5 лет.

Николай Дмитриевич Рогалев — советский и российский учёный-энергетик, доктор технических наук (1999), профессор (2005), ректор Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ»), заведующий кафедрой тепловых электрических станций (ТЭС) НИУ «МЭИ».

Заместитель председателя совета директоров и председатель комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям ПАО «РусГидро», член совета директоров ПАО «Россети», член совета директоров ПАО «ОГК-2» «Газпромэнергохолдинга».

Председатель научно-технического совета Единой энергетической системы (НТС ЕС), член научно-технических советов компаний «РусГидро», ИнтерРАО, «Газпром энергохолдинг».

Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (2008, 2022) и в области образования (2011), почетный работник сферы образования РФ (2017).

Почетный доктор и профессор национальных университетов Германии, Польши, Монголии, Вьетнама, Киргизии.

Член общественного совета при Министерстве энергетики РФ, член Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации.

Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Биография:

Н. Д. Рогалев родился 17 февраля 1962 года в пос. Уруссу Татарской АССР.

В 1985 году окончил теплоэнергетический факультет МЭИ. В 1986 году стал участником добровольного студенческого отряда МЭИ «Дозиметрист-86», работавшего на ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1999 году — докторскую диссертацию (тема «Экологические технологии в теплоэнергетике»). Стажировался (ведущий исследователь) в Институте инноваций, креативности и капитала Университета Техаса (США, 1994 г.), приглашенный исследователь (visiting scholar) Университета Техаса в г. Остин, США (1994, 1997).

К сфере научных интересов Н. Д. Рогалева относятся научные, технологические и экономические проблемы топливно-энергетического комплекса, включая возобновляемые источники энергии, цифровизацию энергетики и водородную энергетику; трансфер и коммерциализация технологий, развитие инноваций, проблема инженерного образования.

В 1991-2007 г. создал и возглавил Технопарк МЭИ. В 2001 году возглавил кафедру экономики, промышленности и организации предприятий НИУ «МЭИ» (ныне кафедра Экономики в энергетике и промышленности, ЭЭП). В 2003—2007 гг. работал проректором МЭИ по инновационной деятельности.

В разное время входил в советы директоров ведущих энергетических и энергомашиностроительных компаний.

С 2013 года Н. Д. Рогалев возглавил НИУ «МЭИ». По итогам первого года его работы в качестве ректора вуз впервые в новейшей истории вышел на бездефицитный бюджет, был включён в рейтинг 100 лучших вузов стран-членов БРИКС.

8 июня 2023 года Н. Д. Рогалев переизбран ректором НИУ «МЭИ».

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» является подведомственной организацией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергетики. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021).

НИУ «МЭИ» занимает лидирующие позиции по предметам «Энергетика» и «Электротехника рейтинга российских вузов «Национальное признание» компании «Univer.EXPERT Академический критик».

НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2022)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).

НИУ «МЭИ» удостоен многочисленных премий в области интернационализации высшего образования и продвижения России и СНГ в мировом сообществе.

Присоединяйтесь к нашим страницам в VK, Telegram, Одноклассники, Rutube, Яндекс. Дзен