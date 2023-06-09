Среди участников форума представители компаний «ИНГК», ТОО «ХАММЕР КАЗАХСТАН», Solar Turbines и другие. На Астанинском международном форуме эксперты собрались, чтобы подумать о том, как преодолеть ключевые глобальные вызовы, с которыми в настоящее время сталкивается человечество. Энергоинноваторам, бесспорно, есть чем поделиться.

«Главная мысль заключается в том, что в то время как факторы геополитического давления отталкивают нас друг от друга, мы сталкиваемся с ясным и мощным императивом к сближению, взаимодействию, сотрудничеству, движению навстречу друг другу. В такое время Международный форум Астана представляет еще одну возможность для того, чтобы обратить эту тенденцию вспять. Только встречаясь, советуясь, будучи взаимно честными в отношении наших проблем, забот и надежд, международное сообщество сможет решить эти вопросы. Только так мы сумеем сформировать наше общее будущее и вернуться к постепенному строительству более стабильного, справедливого и процветающего мира для всех», — на Пленарном заседании с такими словами выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент «ЭнергоИнновации» в интервью Первому каналу поделился впечатлениями от форума в Астане:

«Пленарная сессия была очень представительна, обсуждались все современные вызовы — от последствий ковида до энергоперехода, экологии и цифровизации. Но важно, что все говорили о необходимости диалога и сотрудничества на разных уровнях — высших, межправительственных, в бизнесе. И особенно внутри Центральноазиатского региона. Это сегодня звучит как связка севера и юга, запада и востока».

Добавим, Международный форум «Астана» проходит 8-9 июня. В этом году эксперты обсуждают тему «Преодоления вызовов через диалог: На пути к сотрудничеству, развитию и прогрессу».