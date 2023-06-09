Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» создали электросетевую инфраструктуру для подключения многофункционального спортивного комплекса «Энергия», который возводится в краевой столице по адресу улица Советская, 100.

В рамках выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики установили в центре электрических нагрузок блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый и проложили более 600 метров кабельных линий 6 кВ. Эти и другие проведенные мероприятия позволяют обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме более 600 кВт. Мощность будет подана по готовности потребителя.

Многофункциональный спортивный комплекс «Энергия» площадью почти 17 тысяч квадратных метров возводится в городе Перми по улице Советская, 100.

Строительные работы на площадке спорткомплекса начались в январе 2022 года и должны завершиться до конца 2023 года.

Проект спорткомплекса предусматривает, что в четырехэтажном здании будут расположены два универсальных спортивных зала – в том числе первый в Прикамье зал для гандбола. Кроме этого, спорткомплекс будет включать бассейн с медико-восстановительным комплексом, тренажерный и фитнес залы, залы для единоборств и бокса, а на эксплуатируемой кровле будут обустроены три теннисных корта. На территории спорткомплекса разместятся стадион с беговыми дорожками, футбольное поле и мобильные трибуны.

Данный объект – один из приоритетных проектов, которые реализуются к 300-летию Перми.