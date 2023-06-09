На Уфимской ТЭЦ-2 на котлоагрегат установили новый барабан

На Уфимской ТЭЦ-2 Башкирской генерирующей компании выполнена уникальная операция по перемещению внутри главного корпуса электростанции и установке на свои опоры нового барабана котельного агрегата № 6.

Сложность операции была обусловлена большими габаритами и весом оборудования, которое транспортировали в котельное отделение в условиях действующего производства. Вновь устанавливаемый барабан тяжелее демонтированного на 20,5 т и имеет массу 82,5 т, а его длина больше старого на 0,65 м и составляет 16,08 м.

Из всех возможных вариантов решения задачи наиболее оптимальный с точки зрения финансовых и временных затрат предложили специалисты Уфимской ТЭЦ-2 и подрядной организации АО «Энергопромремонт», который и был реализован в начале июня. Согласно их проекту новый барабан в здание главного корпуса завезли на автомобильном трале и подняли двумя мостовыми кранами котельного цеха. Для перемещения многотонной конструкции в стеснённых условиях использовали специально собранную поворотную траверсу.

Выполнению такой сложной и ответственной работы предшествовала серьёзная подготовка. Например, для выявления возможных препятствий при подъёме барабана на высоту 28 м и его транспортировке в зону монтажа специалисты подрядной организации соорудили макет барабана, который предварительно провезли по запланированному маршруту.

Замена барабана потребовала от подрядчиков и работников Уфимской ТЭЦ-2 по настоящему ювелирной точности, чтобы не повредить многочисленные коммуникации и действующее оборудование ТЭЦ. В итоге задачу выполнили успешно: барабан установлен в проектном положении на своих опорах.

Далее персонал подрядной организации восстановит обвязку барабана по всем потокам, после чего можно будет приступить к пусконаладочным работам.

Барабан изготовлен на Барнаульском котельном заводе и поставлен на производственную площадку Уфимской ТЭЦ-2 железнодорожным транспортом в декабре 2022 года.

Новый барабан имеет внутренний диаметр 1,6 м, толщину стенки – 115 мм. Конструкция изготовлена из специальной жаропрочной качественной стали марки 16ГНМА, что обеспечивает её высокую эксплуатационную надёжность. Расчётный ресурс работы нового барабана составляет 300 тыс. ч против 250 тыс. ч у старого.

Модернизация котельного агрегата № 6 типа БКЗ-320-140 ГМ Уфимской ТЭЦ-2 с заменой ресурсоопределяющих элементов выполняется во время проведения реконструкции с марта по ноябрь 2023 года. Основная цель проекта – продление жизненного цикла котельного агрегата № 6.

Основное назначение барабана парового котла – разделение поступающей из поверхностей нагрева пароводяной смеси на пар и воду, удаление капель влаги из насыщенного пара. Насыщенный пар требуемого качества из барабана по трубам выводится в пароперегреватель, где температура повышается до необходимой для подачи в турбину. Вода возвращается обратно в поверхности нагрева, где снова пройдёт тот же цикл.