Иркутская нефтяная компания (ИНК) запустила гелиевый завод на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении в режиме опытного применения. Об этом сообщил журналистам глава компании Яков Гинзбург.

«Сегодня завод работает в режиме опытного применения, постепенно выводится на технологический режим производительностью 10 млн литров в год. Технология уникальна и не имеет аналогов в мире. Новый завод ИНК стал вторым и крупнейшим в России. Всего в мире полтора десятка таких предприятий», – отметил глава ИНК Яков Гинзбург.

Гелий широко используется в различных отраслях промышленности: атомной энергетике, металлургии, пищевой промышленности, медицине.

Запуск гелиевого завода осуществлен в рамках реализации II этапа газового проекта по созданию газохимического кластера. Он замкнул всю технологическую цепочку переработки природного и попутного газа с глубоким извлечением ценных компонентов из них.

Компания в 2022 г. запустила пять производственных объектов II этапа газового проекта: 2 завода по подготовке и переработке природного и попутного газов, две линии газофракционирования Усть-Кутского газоперерабатывающего завода (1 очередь), расширение комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов (КПХиОСУГ).

Компания с 2011 г. реализует проект по созданию газохимического кластера в Иркутской области с хабом в городе Усть-Куте.