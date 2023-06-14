ГРЭС питает весь Ростов-на-Дону, сообщили в «Донэнерго». Из-за пожара работа электростанции были приостановлена.

Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области начались массовые отключения электричества в Ростове-на-Дону, пишет портал «161.ru» со ссылкой на пресс-службу «Донэнерго».

«Нам пришлось свести график временных ограничений электроснабжения, потому что [случилась] нештатная ситуация, мера вынужденная», — сказали в компании.

В пресс-службе пояснили, что ГРЭС питает весь город. В «Донэнерго» рассчитывают, что электроснабжение будет восстановлено в течение «часа-двух».



РБК направил запрос в «Донэнерго» и обратился за комментарием в пресс-службу правительства Ростовской области.



Телеканал «Звезда» со ссылкой на своего корреспондента передает, что Новочеркасск частично обесточен, в городе не работают светофоры, аналогичная ситуация в Ростове-на-Дону.



По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:41, загорелась кровля на шестом энергоблоке ГРЭС. Огнем было охвачено 200 кв. м. Эвакуировали 150 человек. Пожар ликвидирован в 16:26.

По словам начальника ГУ МЧС по области Сергея Филиппова, предварительной причиной возгорания стало «нарушение технологического процесса».

«При проведении плановых работ произошел выброс газовоздушной смеси с последующим горением. Внешнее воздействие исключено», — пояснил он.

К тушению были привлечены 56 человек и 18 единиц техники.



Губернатор области Василий Голубев опроверг сообщение о взрыве на электростанции. «Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции», — написал он в телеграм-канале. Ранее о том, что на ГРЭС произошел взрыв, сообщал портал «161.ru» со ссылкой на источник в силовых структурах. Голубев уточнил, что пожар возник в машинном зале, между пятым и шестым энергоблоками.



В результате происшествия пострадали три работника станции, они были госпитализированы. Работа ГРЭС была приостановлена.