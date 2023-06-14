Специалисты восточного филиала компании «Россети Московский регион» продолжают комплексный ремонт крупных питающих центров. Активная фаза ремонтных работ стартовала с началом теплого периода года, в марте-апреле, когда наравне с работами в помещениях появилась возможность выполнять их и на открытом воздухе.

Так, в настоящее время специалисты службы подстанций Восточных электрических сетей ведут работы по текущему ремонту 17 силовых трансформаторов на подстанциях «Дёмино», «Щёлково», «Дружба» и других. На ПС «Монино» этот вид работ близится к завершению. Текущий ремонт трансформатора, подразумевающий его высоковольтные испытания, замену некоторых деталей, осуществляется на ПС 110 кВ «Лопатино», располагающейся в одноименном поселке городского округа «Воскресенск». На ПС 110 кВ «Купавна» энергетики выполнили донный слив конденсата с масляных выключателей, отремонтировали обдув силового трансформатора № 3 и заменили на нем силикагель. Всего в ближайшее время энергетики отремонтируют 60 высоковольтных трансформаторов.

Персонал Егорьевской группы подстанций (ПС 35 кВ «Полбино», Жуковка», «Починки», «Трофимово») провел техническое обслуживание масляных выключателей 35 кВ, выполняя донный слив конденсата и отбор проб масла. А на ПС 110 кВ «Городна» (г.о. Луховицы) и ПС 35 кВ «Головино» (Киржачский р-он Владимирской обл.) специалисты приступили к ремонту масляных выключателей 6 – 10 кВ.

Средний ремонт 13 шинных разъединителей секции шин 110 кВ продолжается на ПС 110 кВ «Суворово», обеспечивающей электроснабжение г. Воскресенска.

Наравне с производством ремонтных работ основного электрооборудования питающих центров персонал также осуществляет замену гравия на площадках, где установлены трансформаторы, приводит территории подстанций к нормативному состоянию.

Всего до начала осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. персоналу службы подстанций предстоит отремонтировать 323 трансформатора 35-220 кВ, 604 разъединителя, 90 масляных выключателей 35-110 кВ, произвести замену вводов 35 – 110 кВ в количестве 157 шт. и 374 шт. опорно-стержневой изоляции 6-110 кВ.

Как отметил главный инженер Восточных электрических сетей Дмитрий Уксеков, своевременный ремонт силового энергооборудования позволяет не только увеличить срок его эксплуатации, но и значительно повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.

Всего в 2023 году на территории восточного Подмосковья энергетики «Россети Московский регион» отремонтируют 18 высоковольтных подстанций: ПС 220 кВ «Восточная» в городском округе Реутов, подстанции 110 кВ «Глухово», «Булгаково» (Богородский г.о.), «Жегалово» (г.о. Щёлково), «Ботино» (г.о. Шатура), «Митяево», «Бакунино» (г.о. Коломна), «Бруски» (г.о. Егорьевск), «Павлово» (г.о. Павловский Посад), «Авсюнино», «Карболит» (г.о. Орехово-Зуево), «Белоомут», «Городна» (г.о. Луховицы) и ПС 35 кВ «Соколовская» (г.о. Щёлково), «Глебово» (Богородский г.о.), «Добрая» (г.о. Егорьевск), «Пышлицы» (г.о. Шатура), «Головино» (Киржачский р-он Владимирской обл.).