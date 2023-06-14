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"Россети" модернизировали ЛЭП, задействованную в электроснабжении крупнейшего в стране Самотлорского месторождения нефти

14 июня 2023, 09:36 137 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала произвел замену элементов воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ «Нижневартовская ГРЭС – Белозерная-1», которые обеспечивают защиту от ветра и грозовых перенапряжений. Объект участвует в транзите мощности от электростанции до объектов Самотлорского месторождения.

На данной линии протяженностью 47,4 км энергетики установили на проводах дистанционные распорки и гасители вибрации на грозотросе, которые уменьшают вероятность повреждения провода и грозотроса в ветреную погоду.

Также специалисты компании провели верховой осмотр промежуточных и анкерных опор, отрегулировали и заменили разрядные рога, установленные на грозотросе, проверили состояние провода и грозотроса в поддерживающих зажимах. До конца года будет расчищено от растительности более 85 гектаров трассы ЛЭП.

Самотлор – крупнейшее в России и седьмое по размеру в мире нефтяное месторождение. Группа «Россети» содействует развитию промыслов, обеспечивая их надежное электроснабжение.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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