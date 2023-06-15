Главные метавселенные XXI века

Метавселенные появились в 2021 году на волне криптовалюты и других проектов на блокчейне. В этом виртуальном пространстве можно не только общаться, но и зарабатывать. Неслучайно наиболее продвинутые компании уже купили себе виртуальные земли и открыли там свои представительства.

Цифровые гиганты стараются идти в ногу со временем и поддерживать развитие метавселенных. Можно ли зарабатывать с помощью игр с метавселенными? Можно! Например, «Цифровой океан» выяснил, какие метавселенные считаются самыми перспективными с точки зрения управлениями финансовыми активами.

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Журнал составил рейтинг самых масштабных и влиятельных метавселенных современности. О них мы и рассказываем в этой статье.

DECENTRALAND

Сколько стоит: земельный участок — от 13,5 тысяч до 1,5 миллиардов долларов. Также можно купить имя, бренд

Самая многочисленная метавселенная, которая существует уже 3 года. Презентации, конференции, вечеринки, концерты — здесь каждый найдет событие по душе.

В Decentraland около 100 тысяч участков земли, которые можно купить за MANA — местную криптовалюту. Пространство поделено на районы, где есть местное самоуправление и сообщество предпринимателей. Создатели утверждают, что Decentraland — метавселенная с идеальной демократией, где все решается общей волей пользователей.

THE SANDBOX

Сколько стоит: земельный участок — от 10 тысяч до 31 миллиона долларов, объекты для игры — от 40 долларов

Метавселенная, которая хороша и для пользователей VR-очков, и для компьютеров и смартфонов. Объекты здесь выполнены из трехмерных пикселей по аналогии с Minecraft.

Планируется, что The Sandbox будут развивать сами «жители», создавая свои объекты, творения и предметы культурного наследия. Свое место здесь уже купили такие компании как Adidas, Warner Music и Ubisoft — разработчики игр на PC.

AXIE INFINITY

Сколько стоит: NFT-персонажа для игры можно купить от 600 до 150 тысяч долларов

Пространство с забавными монстрами, выручка за которых в качестве NFT-коллекции уже превысила 4 миллиарда долларов. Это не совсем метавселенная — пользователи здесь встречаются не для общения, а для того чтобы поиграть и заработать на своих персонажах.

Достаточно приобрести трех «акси» за 1000-1500 долларов и участвовать ими в поединках. Персонажей для игры можно арендовать — для пользователей Axie Infinity это еще один вид заработка.

NETVRK

Сколько стоит: земельный участок — от 2,5 тысяч до 4 миллионов долларов. А еще можно купить коллекцию авто и аватаров

Метавселенная с реалистичной графикой, где можно создавать собственные виртуальные миры. Новички могут:

делать свои ландшафты;

покупать объекты и расставлять их по своей земле.

Дома, дороги, машины и даже оружие — все можно купить и «поселить» у себя. Профессиональным 3D-художникам тоже будет, чем заняться в NetVRk: для них есть расширенный функционал по созданию уникальных 3D-объектов, который поможет монетизировать свое творчество.