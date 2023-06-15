Разрушение традиционных логистических цепочек, произошедшее в 2022 году, привело не только к увеличению стоимости энергоресурсов и удлинению маршрутов их доставки до конечного потребителя, но также создало новые устойчивые союзы потребления. Об этом Павел Сорокин рассказал на марафоне «Горизонт 2040», который состоялся в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Первый заместитель Министра отметил, что к 2040 году население дружественных стран достигнет 4 млрд человек при среднем потреблении энергии на душу населения в 13,5 баррелей нефтяного эквивалента. Население же западных стран при среднем потреблении энергии почти в 28 баррелей нефтяного эквивалента на душу населения составит лишь 1,8 млрд человек.

«Дружественные России страны обладают существенным потенциалом увеличения потребления энергии, даже если они и не достигнут уровня потребления на душу, как в западных странах. Поэтому огромная часть будущего рынка энергоресурсов будет приходиться именно на дружественные страны», – подчеркнул Павел Сорокин, добавив, что эта ситуация в стратегической перспективе открывает окно возможностей для России.

Говоря о дальнейшей трансформации российской нефтегазовой отрасли в целом, замминистра отметил, что главной задачей становится формирование отраслевого заказа, в частности, на оборудование.

«Если к этому подойти грамотно, то здесь открываются большие возможности даже на фоне всех сложностей, с которыми отрасль столкнулась в последние годы», – добавил он.

По словам Павла Сорокина, большинство актуальных сценариев развития мировой энергетики предусматривают рост энергопотребления к 2040 году. В отдельных прогнозах это увеличение может превысить 50%. При этом, несмотря на глобальное увеличение доли ВИЭ, колоссальную роль в мировом энергобалансе продолжит играть природный газ.

«Газ является наиболее чистым из всех видов углеводородов и за счёт СПГ становится таким же мобильным, как нефть. Уже сейчас на долю сжиженного природного газа приходится более 50% от мировой торговли», – продолжил он.

При этом Павел Сорокин добавил, что Россия обладает самыми большими запасами природного газа в мире и должна стремиться к лидерству на этом рынке.

«Мы должны иметь конкурентоспособное производство СПГ и активно загружать Северный морской путь. Существенная часть перевозимых по этой артерии товаров будет приходиться именно на сжиженный природный газ», – подчеркнул первый замминистра.

Говоря о декарбонизации и снижении углеродного следа, Павел Сорокин отметил, что «зелёная» энергетическая повестка останется ключевой тенденцией, определяющей общий вектор развития мировой энергетики, но ожидать полного перехода на ВИЭ до 2040 года не стоит. Россия благодаря большому количеству израсходованных месторождений обладает существенным потенциалом улавливания и захоронения диоксида углерода, что позволит стране наряду с развитием возобновляемой энергетики не откланяться от общемировой «зелёной» тенденции.