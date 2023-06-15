 

В Петербурге намерены открыть производство металлорежущего оборудования за 7 млрд рублей

15 июня 2023, 17:00 346 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Новое производство тяжелого металлорежущего оборудования с объемом инвестиций не менее 7 млрд рублей планируют создать в Санкт-Петербурге в рамках импортозамещения. Соглашение между правительством Санкт-Петербурга и акционерным обществом "Балтийская промышленная компания" о реализации инвестиционного проекта подписали в четверг в рамках ПМЭФ, передает корреспондент ТАСС.

"Компания успешно работает, ваша продукция очень востребована в Санкт-Петербурге и в стране. Подписанием соглашения мы даем новый толчок в развитии наших взаимоотношений", - сказал на церемонии подписания губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба губернатора, "общий объем инвестиций в производство составит не менее 7 млрд рублей, предполагается создание 396 рабочих мест в течение семи лет".

Балтийская промышленная компания - изготовитель металлообрабатывающего оборудования. На производственных площадях компании производится механическая обработка чугунного литья и основных станочных узлов, сборка и наладка металлообрабатывающего оборудования. На новом производстве металлорежущего оборудования, которое создается для замещения поставок импортного оборудования для предприятий отечественной промышленности, планируется поставить в серию новые группы оборудования. 

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ПМЭФ-2023
Отрасль: Металлургия Строительство 

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