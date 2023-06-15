Первые проекты в кластерах "Лес, лесопереработка и лесохимия" и "Нефтехимический" планируется реализовать на территории Томской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Мазур в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Над формированием кластера "Лес, лесопереработка и лесохимия" работаем сообща с нашими предприятиями ЛПК и Минпромторгом России. Дорожная карта уже на выходе. Ключевыми здесь являются проекты компании "Монолит-Строй" по производству ориентированно-стружечных плит и деревянных домокомплектов для домостроения, востребованность в которых растет. Срок реализации проектов - до 2025 года. Планируем включить в число участников кластера и других крупных игроков. Нефтехимический кластер планируем создать в 2025 году", - сказал Мазур.

Он добавил, что в регионе рассматриваются варианты сотрудничества нефтехимического холдинга "Сибур" с промышленными предприятиями. В частности, рассматриваются возможности по увеличению объемов переработки сырья, выпуску инновационной продукции и выходу на новые рынки.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.