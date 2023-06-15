Компания "Черноморнефтегаз" в четверг подписала соглашение с системообразующим банком Крыма РНКБ о разработке трех месторождений природного газа на полуострове. Документ подписан на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе банка.

"В ходе ПМЭФ банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, и государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" подписали соглашение о сотрудничестве по разработке трех месторождений углеводородов на территории Крыма с общим объемом капитальных вложений около 22 млрд рублей. Реализация данного соглашения позволит обеспечить добычу газа в объеме до 310 млн куб. м в год, газового конденсата - до 30 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

Подписи под документом поставили вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий и заместитель гендиректора по строительству "Черноморнефтегаза" Максим Соболев.

В июне 2022 года украинские военные нанесли три удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Черном море. В результате работу на трех платформах компании приостановили.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым с государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.