Врио Губернатора Красноярского края Михаил Котюков и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на полях Петербургского международного экономического форума провели рабочую встречу, где обсудили вопросы тарифного регулирования, меры для повышения надежности электроснабжения региона и реализацию крупных инфраструктурных проектов, в том числе для развития Восточного полигона железных дорог.

Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края:

«Красноярский край – мощный промышленный регион, который входит в число передовиков российской индустрии. Край активно развивается. Реализуются инвестиционные проекты, и многие из них требуют больших объёмов электроэнергии. Энергетика остаётся одним из драйверов краевой экономики. Поэтому мы заинтересованы в надежной работе нашего партнера Группы «Россети».

Андрей Рюмин отметил, что уже сейчас активно идет подготовка к осенне-зимнему сезону 2023/2024 годов. На финансирование ремонтной кампании в Красноярском крае Группа «Россети» направила 2,5 млрд рублей, что на 14% превышает уровень 2022 года. В натуральном выражении объемы работ также будут увеличены по большинству позиций.

Совокупный объем инвестпрограмм филиала МЭС Сибири и дочерней распределительной сетевой компании «Россети Сибирь» составит 20 млрд рублей в ближайшие два года.

«Красноярский край – один из крупнейших промышленных регионов страны с огромным потенциалом экономического роста. Ключевые проекты Группы «Россети» связаны с увеличением провозной способности участка Транссиба на территории субъекта, а также с разработкой месторождений Ведуга, Олимпиада и Благодатное в Северо-Енисейском золотом поясе. Кроме того, в приоритете – повышение надежности электроснабжения потребителей, включая жилой сектор, подключение строящихся школ, больниц, детских садов», – отметил Андрей Рюмин.

Группа «Россети» активно участвует в реализации национальных проектов в регионе. Только в 2022 году к сетям было подключено более 20 новых объектов, в том числе жилой корпус Красноярского дома-интерната №2 для ветеранов войны и труда, модульное здание для размещения МРТ Краевой клинической больницы, общеобразовательная школа в селе Мокрушинское Казачинского района и др.