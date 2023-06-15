Как обстоит дело с профессиональным образованием в кабельной отрасли? Насколько компетентны молодые специалисты? Чему учат молодых кабельщиков и что они в действительности из себя представляют? Как сами студенты видят свою будущую работу в кабельном бизнесе?

На практику в РусКабель пришел студент-кабельщик, закончивший 3 курс МЭИ Никита Макаров. В течение месяца он в составе команды РусКабеля будет познавать особенности российского кабельного бизнеса и работать над специальными образовательными проектами. Но все началось с вечеринки...

В прямом эфире RusCable Live мы поговорим о системе образования, вспомним собственные студенческие годы, проведем онлайн-тестирование знаний, а кабельщики-зрители смогут задать любые вопросы! А еще вас ждет эксклюзивный материал с "кабельного движа Татьяны Миллер" и анонсы чемпионата электриков. Ну и конечно наши постоянные рубрики "главные новости недели", "инспекция по соцсетям", "биржа доверия" и свежий розыгрыш на форуме. Подключайтесь как обычно в 11:00!

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