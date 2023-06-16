Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе были зарегистрированы 1 сертификат соответствия и 1 декларация о соответствии на КПП. Заявителями выступили завод Тверьэнергокабель и Томский кабельный завод.

Заявленная продукция:

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20, 35 кВ, с числом жил 1 и 3, сечениями до 1000 кв. мм включительно

Провода автотракторные с поливинилхлоридной изоляцией номинальным напряжением до 48 В, марок: ПВА, ПВА4, ПВАМ, ПГВА. Примечание: при изготовлении проводов марки ПГВА в холодостойком исполнении к обозначению марки провода через дефис добавляется индекс "ХЛ". Класс пожарной опасности ПРГО1.

Новые производства

На этой неделе в ЕГРЮЛ было зарегистрировано два новых производства:

13 июня зарегистрирован ООО "Промавтоматика-ПК" (г. Нижний Новгород, ИНН 5258156227). Основной вид деятельности по ОКВЭД - Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.

15 июня зарегистрирован ИП Знаменщиков Геннадий Алексеевич (г. Тамбов, ИНН 682966117130). Основной вид деятельности по ОКВЭД - Производство кабелей для телефонной связи.

Рынок полимеров

Индекс полимеров на этой неделе возрос на 9,9% и вернулся к показателям конца весны.

Индекс занятости и рынок труда

Прошедшая неделя отметилась ощутимым снижением как количества резюме, так и количества размещаемых вакансий. Индекс занятости населения при этом не претерпел изменений и по прежнему составляет 0,29, что означает, что на каждую вакансию от работодателя в кабельной отрасли приходится 3-4 резюме.

ТОП самых востребованных профессий в кабельной отрасли на сегодня – это:

Электромонтажник Менеджер по продажам Инженер-технолог, инженер-конструктор Оператор производственной линии Контролер (Специалист отдела контроля качества)

Самые читаемые публикации портала за неделю

ТОП-5 самых популярных новостей прошедшей недели:

Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности (отношение объявлений “куплю” к “продам”) на этой неделе составил 0,439. Таким образом, по сравнению с прошлой неделей он остался без изменений.

Средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 за прошедшую неделю упала сразу на 11,9%.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 6818 рублей за 100 метров кабеля.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 9161 рублей (маркетплейс Ozon). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 6350 рублей (Яндекс.Маркет). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) снизился на 7,8% по сравнению с прошлой неделей.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 6900 до 9716 рублей за 100 метров кабеля.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, что они думают о перспективах российско-китайской кабельной Ассоциации, создание которой несколько дней назад обсуждалось на встрече с китайскими производителями, организованной Ассоциацией "Электрокабель". Мнения разделились: 47,22% респондентов высказали уверенность о скором создании подобного партнерства, 38,36% усомнились в возможности его реализации, а 18,87% участников опроса не видят в нем необходимости.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 16 июня 2023 года.