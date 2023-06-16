Аналитика кабельного рынка за неделю
Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.
На прошедшей неделе были зарегистрированы 1 сертификат соответствия и 1 декларация о соответствии на КПП. Заявителями выступили завод Тверьэнергокабель и Томский кабельный завод.
Заявленная продукция:
На этой неделе в ЕГРЮЛ было зарегистрировано два новых производства:
13 июня зарегистрирован ООО "Промавтоматика-ПК" (г. Нижний Новгород, ИНН 5258156227). Основной вид деятельности по ОКВЭД - Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.
15 июня зарегистрирован ИП Знаменщиков Геннадий Алексеевич (г. Тамбов, ИНН 682966117130). Основной вид деятельности по ОКВЭД - Производство кабелей для телефонной связи.
Индекс полимеров на этой неделе возрос на 9,9% и вернулся к показателям конца весны.
Прошедшая неделя отметилась ощутимым снижением как количества резюме, так и количества размещаемых вакансий. Индекс занятости населения при этом не претерпел изменений и по прежнему составляет 0,29, что означает, что на каждую вакансию от работодателя в кабельной отрасли приходится 3-4 резюме.
ТОП самых востребованных профессий в кабельной отрасли на сегодня – это:
ТОП-5 самых популярных новостей прошедшей недели:
Индекс торговой активности (отношение объявлений “куплю” к “продам”) на этой неделе составил 0,439. Таким образом, по сравнению с прошлой неделей он остался без изменений.
Средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 за прошедшую неделю упала сразу на 11,9%.
Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 6818 рублей за 100 метров кабеля.
Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 9161 рублей (маркетплейс Ozon). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 6350 рублей (Яндекс.Маркет). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) снизился на 7,8% по сравнению с прошлой неделей.
Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 6900 до 9716 рублей за 100 метров кабеля.
Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, что они думают о перспективах российско-китайской кабельной Ассоциации, создание которой несколько дней назад обсуждалось на встрече с китайскими производителями, организованной Ассоциацией "Электрокабель". Мнения разделились: 47,22% респондентов высказали уверенность о скором создании подобного партнерства, 38,36% усомнились в возможности его реализации, а 18,87% участников опроса не видят в нем необходимости.
Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 16 июня 2023 года.
Вы видите часть этого материала
2500 ₽
11 998 ₽
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter