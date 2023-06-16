 

Итальянский инвестор к 2027 году построит в Анапе курортный комплекс за 3 млрд рублей

16 июня 2023, 17:50 224 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Итальянский инвестор компании "Домина Менеджмент" вложит в строительство курортного комплекса в Анапе 3 млрд рублей. Реализовать проект намерены к 2027 году, сообщили в четверг в мэрии Анапы.

Соглашение о строительстве в рамках ПМЭФ-2023 подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, представитель компании "Лучи" Саркис Гогорян и "Домина Менеджмент" - инвестор из Италии Еудженио Преатони.

"В 2024-2027 годах планируют построить четырехзвездочный отель Domina Анапа под управлением гостиничного оператора Domina International SA. Он будет включать бассейн, ресторан, СПА-комплекс и торговые объекты. Общая стоимость проекта - 3 млрд рублей. Номерной фонд рассчитан на единовременный прием более 1200 гостей. Будет создано более 120 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отель входит в курортно-гостиничный кластер "Лучи" - проект комплексного развития территории площадью 31 га напротив анапского ЖД-вокзала. Он рассчитан на прием 16 тыс. отдыхающих в сутки и станет самым крупным гостиничным кластером на территории Черноморского побережья России. Сроки реализации проекта до 2029 года, общий объем инвестиций составит порядка 48 млрд рублей.

Обсудить на форуме
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ПМЭФ-2023
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+