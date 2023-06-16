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Итальянский инвестор компании "Домина Менеджмент" вложит в строительство курортного комплекса в Анапе 3 млрд рублей. Реализовать проект намерены к 2027 году, сообщили в четверг в мэрии Анапы.
Соглашение о строительстве в рамках ПМЭФ-2023 подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, представитель компании "Лучи" Саркис Гогорян и "Домина Менеджмент" - инвестор из Италии Еудженио Преатони.
"В 2024-2027 годах планируют построить четырехзвездочный отель Domina Анапа под управлением гостиничного оператора Domina International SA. Он будет включать бассейн, ресторан, СПА-комплекс и торговые объекты. Общая стоимость проекта - 3 млрд рублей. Номерной фонд рассчитан на единовременный прием более 1200 гостей. Будет создано более 120 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отель входит в курортно-гостиничный кластер "Лучи" - проект комплексного развития территории площадью 31 га напротив анапского ЖД-вокзала. Он рассчитан на прием 16 тыс. отдыхающих в сутки и станет самым крупным гостиничным кластером на территории Черноморского побережья России. Сроки реализации проекта до 2029 года, общий объем инвестиций составит порядка 48 млрд рублей.
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