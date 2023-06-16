Сложности производства электрических транспортных средств часто приводят к отклонениям в технологических процессах и качестве, неэффективности и ухудшению производственных показателей. Из-за сложных производственных решений, используемых в процессе производства, а также слишком загруженного персонала, увеличение сроков изготовления и ошибки, приводящие к необходимости повторной обработки и исправления брака, являются обычным явлением.

С помощью одножильной системы подключения RADOX® EV-C Single-Core, наряду с новыми высоковольтными гибкими кабелями типа RADOX® Flex, компания HUBER+SUHNER обеспечила производителям возможности для сокращения усилий, необходимых при установке жгутов проводов в электромобилях. Разработанное для транспортных средств большой грузоподъемности, это решение обеспечивает намного более высокую свободу и гибкость при прокладке и организации схемы размещения высоковольтных кабелей.

Как отметил г-н Роберт Вайраух (Robert Weirauch), управляющий выпуском продукции Connection Systems в компании HUBER+SUHNER, обычно кабели большого сечения, используемые в электромобилях, длинные, тяжёлые и относительно жёсткие. Это приводит к увеличению времени монтажа для производителей, поскольку требуется интенсивная ручная работа для правильной установки высоковольтных кабелей в каждом углу автомобиля. Электрификация большегрузных транспортных средств также привела к тому, что суровые условия эксплуатации стали обычным явлением. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения и сохранения правильного расположения систем высоковольтного подключения важно, чтобы схема расположения и все точки фиксации были оптимально подобраны для каждого требования.

Эффективность высоковольтных соединительных систем зависит от правильной прокладки кабеля, качества соединителей и прочных средств фиксации. В результате компания HUBER+SUHNER стала одной из первых, предложивших полностью смонтированную, проверенную систему подключения для электрических транспортных средств, в которой объединены преимущества высоковольтных кабелей RADOX® Flex с превосходной технологией подключения EV-C. Производители транспортных средств и поставщики систем могут использовать как гибкие кабели RADOX® Flex, так и EV-C в соответствии со своими индивидуальными дизайнерскими потребностями. Все входящие в систему элементы прошли проверку и были запущены в серийное производство.

Срок вывода продукта на рынок (TTM) всегда был важным критерием для большинства производителей комплексного оборудования (OEM), но этот аспект стал ещё более важным в пост-пандемический период, как подчеркнул г-н Вайраух. В условиях сбоев в цепочках поставок, нехватки компонентов и более длительных сроков исполнения заказов производители готовы воспользоваться любыми преимуществами для того, чтобы как можно быстрее вывести свою продукцию на рынок. Использование готовых, коммерчески доступных продуктов, таких как системы EV-C с гибкими кабелями RADOX® Flex может значительно сократить срок вывода продукции на рынок. Кроме того, это тщательно проверенные решения, отвечающие последним стандартам, относящимся к автомобильным высоковольтным устройствам. Благодаря этим новым решениям потребители могут теперь быстро адаптировать свои имеющиеся продукты к индивидуальным системам или архитектуре силовых агрегатов для большегрузных транспортных средств.

Одножильная система подключения EV-C Single-Core, поставляемая с высоковольтными гибкими кабелями RADOX® Flex, выпускается различных размеров для соответствия наиболее распространенным требованиям, предъявляемым к эксплуатации в тяжёлых условиях: 50 мм2, 70 мм2, 120 мм2 и после сертификации - 95 мм2.

Предлагаемое компанией HUBER+SUHNER решение было впервые представлено на международной выставке Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo 2023, которая состоялась с 23 по 25 мая в г. Штутгарт, Германия.