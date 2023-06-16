В Мирнинском районе Якутии начнут добывать гелий

В Мирнинском районе Якутии будет построен первый в республике комплекс по извлечению гелия из природного газа. Соответствующее трёхстороннее соглашение о намерениях было заключено на полях ПМЭФ. Подписи под документом поставили Глава республики Айсен Николаев, генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев и Андрей Дубовсков – руководитель ООО «ДББ», которое специализируется на проектах в области энергетического перехода.

Комплекс по извлечению гелия из природного газа будет расположен на территории Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения и использовать газ, добываемый АО «АЛРОСА-Газ», дочерней компанией АЛРОСА. Начало пилотной добычи гелия запланировано на 2025 год, выход на проектную производительность – в 2028 году. Плановый объем добычи гелия составляет до 4 млн м³ в год. Полученный продукт будет поставляться на внутренний рынок и в страны ближайшего зарубежья.

«Гелий очень востребован в современной промышленности, его используют для производства медицинской техники, оборонной продукции, вычислительной и измерительной техники, в космической отрасли, авиации, судостроении и многих других сферах. Поэтому нет никаких сомнений в том, что начало его производства в Якутии – это старт нового, высокоэффективного проекта, отвечающего потребностям экономики XXI века. Производство гелия принесет дополнительные налоги в республиканский бюджет и обеспечит новые рабочие места, а его экологичность послужит целям устойчивого развития республики», – сказал Глава Якутии Айсен Николаев.

Генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев, в свою очередь, подчеркнул:

«Комплекс по производству гелия позволит создать новые рабочие места в Мирнинском районе и станет еще одним крупным потребителем газа, который добывается на разрабатываемом «АЛРОСА-Газ» Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении. Мы сделаем все необходимое для стабильного обеспечения нового комплекса газом на долгосрочную перспективу».

«Капитальные вложения в объекты по производству и транспортировке гелия будет осуществлять ООО «ДББ», – сообщил генеральный директор ООО «ДББ» Андрей Дубовсков. – В свою очередь, республика будет содействовать в оказании проекту мер государственной поддержки. Для реализации Соглашения планируется создать рабочую группу, которая, помимо прочего, должна будет утвердить Дорожную карту проекта. К реализации проекта планируется привлечь участников Научно-образовательного центра “Север: территория устойчивого развития”».

Отметим, что инвестиционная группа ООО «ДББ» специализируется на проектах в области энергетического перехода. Операционные компании группы являются крупнейшим в стране независимыми операторами рынка гелия, инертных газов, смесей и чистых газов с собственным парком высокотехнологичного изотермического транспорта, оборудования и экспертизой в области добычи, хранения, транспортировки и трейдинга как внутри страны, так и за рубежом.

АО «АЛРОСА-Газ» входит в группу АЛРОСА и осуществляет полный производственный цикл по добыче, переработке, транспортировке и реализации газа. Имеет лицензию на добычу газа и газового конденсата с Северного и Восточного блока III Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Для транспортировки газа используется магистральный газопровод Таас-Юрях – Мирный – Айхал.