Ассоциация «Глобальная энергия» представила новый выпуск своего ежегодного научного сборника из цикла «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет», который стал уже четвертым по счёту. Презентация состоялась 15 июня 2023 г. на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего – возможности будущего» 26-го Петербургского международного экономического форума.

Текст доклада доступен на сайте ассоциации «Глобальная энергия».

«Большое внимание в докладе уделено технологиям, которые способны трансформировать облик мировой энергетики. Научные технологии наших авторов стремительно развиваются и имеют потенциал влияния практически на все сферы нашей повседневной жизни. Главная цель нашего доклада – проинформировать широкую общественность о том, что уже сейчас делается учёными для энергетики будущего», – отметил президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв. «Поэтому мы настроены на сотрудничество с «Росатомом» по Северному морскому пути, рассчитываем, что это может позволить эксплуатировать этот маршрут», – сказал он.

В доклад вошли главы, посвященные технологиям переработки ядерных отходов, развитию платформ торговли электроэнергией, а также внедрению биоинспирированных и полимерных композиционных материалов, которые будут применяться для хранения энергии и повышения энергоэффективности. Как и другие разделы доклада, эти главы написаны авторитетными учёными.



Авторами заключительной главы доклада, о проектировании и строительстве региональных газотранспортных систем, стали победители программы «Молодой ученый 4.0» 2022 года, которую ассоциация «Глобальная энергия» ежегодно реализует совместно с ПАО «Газпром» для поддержки талантливых специалистов отрасли.