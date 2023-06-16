16 июня 2023 года на XXVI Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между ПАО «Россети Московский регион» и АО «НПО «Стример», которое направлено на взаимодействие в области развития инновационных отечественных технологий для электросетевого комплекса.

Подписи на документе поставили генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин и исполняющий обязанности генерального директора АО «НПО Стример» Александр Корнух.

В рамках соглашения запланировано внедрение технологий и электрооборудования отечественного производства на объектах компании «Россети Московский регион», что позволит повысить надежность функционирования линий электропередачи и подстанций, продлить срок службы трансформаторного оборудования. Также разработки «НПО Стример» ориентированы на повышение грозоупорности воздушных линий, за счет чего будет обеспечено бесперебойное электроснабжение потребителей при любых погодных условиях.

В рамках подписанного соглашения компания «Россети Московский регион» продолжит взаимодействие с «НПО Стример» в части разработки компактных, эстетически привлекательных переходных пунктов для соединения высоковольтных воздушных и кабельных линий. Такие пункты можно монтировать в стеснённых условиях, что приобретает особую актуальность в условиях плотной застройки мегаполиса.

Ранее силами «НПО Стример» в рамках строительства и запуска новой подстанции 220 кВ «Тютчево» в Подмосковье смонтированы и успешно эксплуатируются четыре унифицированных переходных пункта на опорах для соединения воздушных и кабельных линий 110 кВ с площадками обслуживания полностью отечественного производства - НИОКР компании «Россети Московский регион».

«Россети Московский регион» на системной основе реализуют программу импортозамещения. На сегодня доля российского оборудования на объектах компании составляет более 90 %. В данный момент готовится к реализации еще один проект переустройства попадающих в зону застройки воздушных линий в кабельные в микрорайоне Котельники в Москве. Там к концу года будут смонтированы ещё четыре переходных пункта ППМ-110. Уверен, что подписанное соглашение позволит нарастить темпы нашего взаимодействия с технологическим лидером в области разработки и внедрения инновационных российских решений в сфере электроснабжения», - отметил Петр Синютин.