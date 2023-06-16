RusCable Insider #315
16 июня 2023 года на XXVI Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между ПАО «Россети Московский регион» и АО «НПО «Стример», которое направлено на взаимодействие в области развития инновационных отечественных технологий для электросетевого комплекса.
Подписи на документе поставили генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин и исполняющий обязанности генерального директора АО «НПО Стример» Александр Корнух.
В рамках соглашения запланировано внедрение технологий и электрооборудования отечественного производства на объектах компании «Россети Московский регион», что позволит повысить надежность функционирования линий электропередачи и подстанций, продлить срок службы трансформаторного оборудования. Также разработки «НПО Стример» ориентированы на повышение грозоупорности воздушных линий, за счет чего будет обеспечено бесперебойное электроснабжение потребителей при любых погодных условиях.
В рамках подписанного соглашения компания «Россети Московский регион» продолжит взаимодействие с «НПО Стример» в части разработки компактных, эстетически привлекательных переходных пунктов для соединения высоковольтных воздушных и кабельных линий. Такие пункты можно монтировать в стеснённых условиях, что приобретает особую актуальность в условиях плотной застройки мегаполиса.
Ранее силами «НПО Стример» в рамках строительства и запуска новой подстанции 220 кВ «Тютчево» в Подмосковье смонтированы и успешно эксплуатируются четыре унифицированных переходных пункта на опорах для соединения воздушных и кабельных линий 110 кВ с площадками обслуживания полностью отечественного производства - НИОКР компании «Россети Московский регион».
«Россети Московский регион» на системной основе реализуют программу импортозамещения. На сегодня доля российского оборудования на объектах компании составляет более 90 %. В данный момент готовится к реализации еще один проект переустройства попадающих в зону застройки воздушных линий в кабельные в микрорайоне Котельники в Москве. Там к концу года будут смонтированы ещё четыре переходных пункта ППМ-110. Уверен, что подписанное соглашение позволит нарастить темпы нашего взаимодействия с технологическим лидером в области разработки и внедрения инновационных российских решений в сфере электроснабжения», - отметил Петр Синютин.
«Рынок электроэнергетики, по понятным причинам, весьма консервативен. Однако, благодаря таким компаниям как «Россети Московский регион», организации, занимающиеся инновационными разработками, имеют все шансы не только на апробацию своих решений, но и на ценные советы со стороны эксплуатирующей организации. Всё это позволяет в короткие сроки оптимизировать решения! За прошедшие несколько лет АО «НПО «Стример» совместно с «Россети Московский регион» разработало уникальный цифровой пункт, применило современные средства осушения трансформаторов и прямо сейчас занимается монтажом современных изделий молниезащиты на воздушные линии 110 кВ, аналогов которым буквально нет в мире. Уверен, что плодотворное сотрудничество позволит нам получить синергетический эффект от внедряемых инноваций», - подчеркнул Александр Корнух.
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