Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин провели рабочую встречу на полях Петербургского международного экономического форума, где обсудили развитие сетевого комплекса и меры по повышению надежности электроснабжения региона.

Как отметил Андрей Рюмин, в ближайшие два года объем инвестиционной программы Группы «Россети» в Новгородской области составит более 3 млрд рублей. Основные задачи связаны с модернизацией центров питания, в том числе с установкой современных средств автоматизации для внедрения дистанционного управления.

Кроме того, в соответствии с поручениями Президента России на уровне Правительства РФ сейчас рассматривается вопрос финансирования программы повышения надежности электроснабжения, рассчитанной на 2024-2026 годы.

«Спасибо коллегам, что включились в эту задачу. Будем совместно работать над снижением аварийности и обеспечением прав жителей на бесперебойное энергоснабжение. Мы будем содействовать компании в привлечении финансовых ресурсов на модернизацию объектов и сетей электроснабжения», – отметил Андрей Никитин.

«Новгородская область – один из регионов с высоким износом распределительных сетей, что прямо влияет на надежность. Эта проблема накапливалась десятилетиями и ее невозможно одномоментно решить за счет тарифных источников. Совместно с регионом мы разработали программу первоочередных мер на 2024-2026 гг. общим объемом около 6,1 млрд рублей. Она включает реконструкцию более 60 энергообъектов, закупку новой спецтехники. Ее реализация позволит кардинально изменить ситуацию, обеспечив бесперебойное электроснабжение всех районов области», – сказал Андрей Рюмин.

Также «Россети» реализуют меры по повышению надежности в рамках текущих производственных программ. Объем финансирования ремонтной кампании в этом году составит 586,4 млн рублей, что на 24% больше плана 2022 года. Основные направления работ – ремонт подстанционного оборудования, замена изоляции и дефектных опор линий электропередачи, расчистка от растительности просек ЛЭП.