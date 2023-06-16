РусГидро расширяет присутствие на международных рынках

Группа РусГидро приняла активное участие в международной повестке XXVI Петербургского экономического форума. На его полях подписан меморандум о взаимопонимании с монгольской компанией Dayan Deerkh Energy, также представители РусГидро приняли участие в ключевых сессиях по вопросам углеродного регулирования и создания рынков обращения углеродных единиц в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, устойчивого развития и климатической повестки.

Меморандум РусГидро с монгольской компанией Dayan Deerkh Energy закрепил планы по сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии, в том числе гидроэнергетики, инфраструктурного развития водных ресурсов и других направлениях. Среди приоритетных мероприятий – разработка стратегии использования территориальных водных ресурсов Монголии, оказание всего спектра проектно-инжиниринговых услуг для проектирования, строительства и эксплуатации гидроэлектростанций в стране, а также разработка и внедрение высокотехнологичных инновационных продуктов в области гидроэнергетики.

Сегодня Группа РусГидро продвигает услуги собственных проектно-инжиниринговых организаций на зарубежные рынки, в том числе за счет расширения компетенций в целевых сегментах электроэнергетического сектора. Ключевыми регионами присутствия Группы являются Центральная, Южная и Юго-Восточная Азия, Африка и Латинская Америка. На стадии реализации находятся 35 проектов в 17 странах совокупной стоимостью более 3 млрд руб. в сфере гидроэнергетики, атомной энергетики и сжиженного природного газа.

На полях форума под эгидой РусГидро организована сессия «Углеродное регулирование и создание рынка обращения углеродных единиц в странах Азии, Африки и Ближнего Востока». В ней приняли участие ключевые представители регулирующих органов, российского и международного делового и экспертного сообществ, в том числе Минэкономразвития, Газпромбанка, Сбербанка, Афрэксимбанка, Глобального углеродного совета, Института стратегического сотрудничества между Китаем и Россией и др.

Азия является крупнейшим в мире производителем углеродных компенсаций, генерируя 44% общемировых кредитов. В Сингапуре, Таиланде, Гонконге и Малайзии созданы платформы для углеродной торговли, а также добровольные национальные инициативы по облегчению покупки и продажи углеродных кредитов. Страны Ближнего Востока также придерживаются общемирового курса по декарбонизации.

Как отметил представитель РусГидро в ходе сессии, реализация климатических проектов – еще один шаг на пути к декарбонизации энергообъектов Группы. РусГидро планомерно увеличивает объемы производства электроэнергии, в том числе за счет повышения эффективности действующих энергетических объектов и ввода новых мощностей. В перспективном портфеле РусГидро – масштабные проекты в Алжире, Египте, Индии, Индонезии, Монголии, Эфиопии, которые также содействуют декарбонизации и ведут к снижению углеродного следа.

РусГидро – компания «зеленой» энергетики и может участвовать в торговле углеродными единицами. О реализованных проектах представитель компании рассказал на круглом столе «Климатическая повестка vs технологический суверенитет: как превратить вызовы в возможности?». На территории Дальневосточного федерального округа РусГидро активно реализует инвестиционные проекты по строительству объектов возобновляемой энергетики и устойчивой низкоуглеродной генерации. В рамках сокращения эмиссии парниковых газов полностью газифицирована Анадырская ТЭЦ на Чукотке. В декабре 2022 года завершена газификация Владивостокской ТЭЦ-2 в Приморском крае. Этот климатический проект будет поэтапно верифицироваться до 2027 года. Группой РусГидро уже выпущено более 60 тыс. углеродных единиц, что составляет 99,84% от общего объема единиц в стране. Прямые выбросы парниковых газов снизились на 2%. В последующие несколько лет на счет РусГидро будут начисляться порядка 63 тыс. углеродных единиц. Полученные углеродные единицы компания направит в зачет сокращения эмиссии парниковых выбросов в рамках сахалинского эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов, а также сможет реализовать на вновь созданном углеродном рынке.