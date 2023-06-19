На предприятиях СИБУРа в Кстове и Дзержинске состоялось награждение передовиков производства в связи с профессиональным праздником – Днём химика. Всего награды различного уровня получили 63 сотрудника, которые отличились при выполнении производственных задач.

11 сотрудников отмечены наградами областного уровня – почётными дипломами и благодарностями Губернатора, почётными грамотами регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства. 6 сотрудников получили награды Дзержинска – благодарственные письма администрации, портрет одной сотрудницы размещён на городской «Доске Почёта».

45 работников отмечены корпоративными наградами – их портреты размещены на «Галереях Почёта» предприятий, им вручены почётные грамоты генеральных директоров «СИБУР-Кстово», «Сибур-Нефтехима» или награды «СИБУР Профсоюза».

День химика отмечается в последнее воскресенье мая. Торжественное чествование передовиков производства в Кстове и Дзержинске прошло в июне. Также в июне в рамках празднования Дня химика состоялись культурно-массовые мероприятия: фестиваль здоровья и спорта, в котором приняли участие работники «СИБУР-Кстово» и «РусВинила», фестиваль КВН, в котором участвовали команды подразделений «Сибур-Нефтехима».

СИБУР — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в странах по всему миру.

В Нижегородской области расположены четыре предприятия: «СИБУР-Кстово» (Кстово), «Сибур-Нефтехим» (Дзержинск), «Русвинил» (Кстово) и «БИАКСПЛЕН» (Балахна). В компетенции «Охрана труда и промышленная безопасность», проводившейся в открытом (кластерном) формате, также принимали участие представители «Нижнекамскнефтехима».