 

ЗАО "ЗЭТО" заключили соглашение о сотрудничестве с ПАО "Россети Ленэнерго" на ПМЭФ 2023

19 июня 2023, 17:00 349 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ЗАО "ЗЭТО"
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В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ПАО «Россети Ленэнерго» и «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО») заключили соглашение о сотрудничестве, которое будет направлено на инновационное развитие электросетевого комплекса и расширение отечественной производственной базы электротехнического оборудования.

 Соглашение подписали генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин и генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков.

«Россети Ленэнерго» заинтересованы во внедрении и качественном обслуживании современного, надежного, энергоэффективного отечественного оборудования на объектах электросетевого комплекса. Подписанное соглашение обеспечит все условия для реализации высокотехнологичных проектов, способствующих развитию электроэнергетики Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — подчеркнул Игорь Кузьмин.

Сотрудничество между компаниями направлено на развитие отечественной производственной базы электротехнического оборудования, повышение надежности электрических сетей «Россети Ленэнерго», научно-техническое и инновационное сотрудничество. Стороны договорились о совместной подготовке предложений по расширению номенклатуры электротехнического оборудования, востребованного сегодня в электросетевом комплексе, а также о совместном участии компаний в проведении опытно-конструкторских работ.

  «Данное соглашение станет хорошей основой для дальнейшей реализации планов по освоению и разработке новых технологичных решений в сфере электроэнергетики с применением электрооборудования российского производства. Уверен, что от результатов деятельности наших компаний во многом зависит социально-экономическое развитие региона и страны в целом», — отметил Денис Мунштуков.

Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» — один из крупнейших производителей электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО, ПМЭФ-2023, ЗЭТО
Отрасль: Электроэнергетика 
ZETO
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