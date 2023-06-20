 

ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Солнечной - одной из крупнейших на будущем МЦД-4

20 июня 2023, 16:30 390 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

Движением поездов на станции Солнечная будущего МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный» будет управлять цифровая российская автоматика разработки и производства Дивизиона ЖАТ Группы компаний 1520.

На объекте внедрили современную систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ со встроенной защитой от киберугроз. Отечественная разработка обеспечит интервальное движение на участке, предотвратит задержки поездов, повысит эффективность и безопасность железнодорожной линии. С ее помощью персонал станции сможет дистанционно управлять   стрелками и светофорами, контролировать параметры оборудования, устанавливать маршруты.

В цифровой контур станции Солнечной вошли 93 стрелочных перевода и 102 светофора. Чтобы подключить оборудование, уложили около 130 км кабеля.

Цифровую автоматику разместили в новом здании поста электрической централизации, которое построили специалисты ОСК 1520 (входит в Группу компаний 1520). Площадь двухэтажного поста – 650 м2. В здании смонтировали видеонаблюдение, внутри обеспечили комфортные условия для работы персонала: оборудовали санитарные узлы, душевую, комнату приема пищи. 

МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный» обеспечит скоростным транспортом несколько подмосковных городов, будет интегрирован с метро, МЦК и другими диаметрами. 

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Метки: ГК 1520, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, РЖД
Отрасль: Строительство 

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