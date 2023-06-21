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Филиал «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» оказал содействие в повышении надежности и обеспечении качественного электроснабжения областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги в Астрахани. Это единственное специализированное медицинское учреждение в регионе, оказывающее помощь взрослым и детям с инфекционной патологией.
Энергетики приняли на обслуживание трансформаторную подстанцию больницы мощностью 2,5 МВт, провели испытания кабельных линий и электрооборудования. Специалисты перевели нагрузки от других источников питания на этот независимый распределительный энергообъект. Это позволило обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии двум корпусам медицинского учреждения с детскими отделениями. Главный корпус больницы также планируется запитать от собственной подстанции после того, как в здании закончится капитальный ремонт.
За оказанное содействие и проведенную работу министр здравоохранения Астраханской области направил благодарственное письмо со словами признательности руководству астраханского филиала «Россети Юг».
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