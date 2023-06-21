 

В "Новатэке" сообщили, что капитальные вложения в "Арктик СПГ-2" превысят $22 млрд

21 июня 2023, 13:30 607 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Капитальные вложения "Новатэка" в проект "Арктик СПГ-2" будут больше $22 млрд из-за перехода на электроприводы. Об этом журналистам сообщил глава компании Леонид Михельсон в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Капвложения будут больше $22 млрд. Из-за того, что мы перешли на электроприводы, нужны электростанции, это удорожает проект. Но с другой стороны, операционные затраты будут меньше, потому что газовые турбины требуют постоянного техобслуживания, а электродвигатель - нет", - сказал он.

Изначально стоимость проекта оценивалась в размере $21,3 млрд.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком авторномном округе. Запуск первой линии планируется в декабре 2023 года, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно.

Акционерами проекта являются "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC (10%).

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Метки: НОВАТЭК, ИНВЕСТПРОЕКТ, АРКТИК СПГ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электротехника 

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