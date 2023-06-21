Системный оператор Греции ADMIE ввел в эксплуатацию соединение 400 кВ между материковой энергосистемой и энергосистемой полуострова Пелопоннес – так называемый «Западный коридор». Проект предусматривал строительство наземной ЛЭП 400 кВ Мегалополис – Патра и далее в Западную Грецию, включая прокладку подводной КЛ 400 кВ через залив Патраикос между северо-западным побережьем Пелопоннеса и южным побережьем Западной Греции.

До настоящего времени энергосистема Пелопоннеса соединялась с Западной Грецией только ЛЭП 150 кВ, что ограничивало мощность перетоков электроэнергии между ними. Благодаря сооружению «Западного коридора» созданы условия для обменов на напряжении 400 кВ, что является особенно важным для обеспечения электрификации Пелопоннеса, разгрузит региональные электрические сети и создаст мощный энергокоридор, кроме того, поддержит существующие связи между островом Крит и областью Лаконией в юго-восточной части Пелопоннеса.

Завершающим этапом расширения и модернизации электрической сети 400 кВ в Пелопоннесе является завершение строительства соединения 400 кВ Мегалополис – Коринф и далее в Аттику – так называемый «Восточный коридор», который должен быть введен в эксплуатацию в 2025 г.

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