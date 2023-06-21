Филиал ПАО «Россети» завершил работы по ремонту фундаментов опор на ключевых магистралях 220 кВ «СарГЭС – Курдюм» и «СарГЭС – Саратовская». В результате выполненных мероприятий повышена надежность работы энергообъектов, а также электроснабжения потребителей Саратовской области с населением более 1,4 млн. человек.

Под воздействием природных факторов постепенно разрушается внешняя поверхность фундаментов опор, что приводит к снижению их прочности. Во время плановых осмотров специалисты компании линий определяют объекты, которые подлежат восстановлению. На транзитах 220 - 500 кВ, отходящих от Саратовской ГЭС, специалисты выполнили усиление 19 фундаментов опор. Во время ремонта вокруг фундаментов опор создан защитный слой из бетона и современных полимерных материалов, который защищает их от внешних воздействий. Это позволит повысить устойчивость опор и, как следствие, снизить риск отключения линий электропередачи из-за подобных повреждений.

Также работы по усилению фундаментов опор будут проведены на линии 220 кВ «СарГЭС – Кубра», обеспечивающей транзит электроэнергии в Самарскую область, и на 5 линиях 220-500 кВ, отходящих от Балаковской атомной электроснтанции, одной из крупнейших АЭС в России по выработке электроэнергии.

Магистральные линии 220-500 кВ «СарГЭС – Курдюм» и «СарГЭС – Саратовская», общей протяженностью более 318 километров, обеспечивают транзит электроэнергии с Саратовской ГЭС на крупнейшие центры питания области – подстанции 500 кВ «Курдюм» и 220 «Саратовская», которые снабжают электроэнергией потребителей Саратовской области, включая областную столицу – Саратов и промышленные предпряития региона. Всего на объектах Волжского филиала компании будет выполнен ремонт и усиление 793 фундаментов опор ключевых линий 220-500 кВ.