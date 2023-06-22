Проекты по микрогенерации на выставке RENWEX 2023

«Микрогенерация: экономическая и технологическая эффективность» – это направление современной «зеленой» энергетики оказалось в центре внимания деловой программы выставки RENWEX 2023 в завершающий день ее работы.

К объектам микрогенерации относятся устройства по производству электрической энергии с максимальной мощностью до 15 кВт, работающие также на основе возобновляемых источников энергии. Подобные устройства обычно используются для удовлетворения собственных бытовых и производственных нужд, но могут раздавать электроэнергию через электрическую сеть и другим потребителям.

В рамках тематического дня выставки RENWEX 2023 председатель Ассоциации специалистов ВИЭ «Зеленый Киловатт» Андрей Темеров провел технологическую сессию «Микрогенерация: реализованные проекты». Достижениями в этой сфере «зеленой» энергетики поделились директор компании «Воланд-КС» Валерий Маганов, директор по развитию ООО ГК «ЭКОПРОЕКТ» Олег Цигиль, директор компании Weles Александр Шмыгалев, директор по маркетингу направления IT компании «Систем Электрик» Юрий Коларж, другие представители отрасли.

В ходе обмена мнениями было обращено внимание на сложности, существующие в настоящее время при заключении договоров микрогенерации частными владельцами солнечных батарей и малыми предприятиями с региональными энергетическими сбытовыми компаниями.

В своем выступлении Андрей Темеров остановился также на существенной для микрогенерации практике учета сальдированного перетока электрической энергии, когда разница между объемом полученной из сети и переданной в сеть электроэнергии является важным показателем экономической эффективности частных инвестиций в микрогенерацию.

Еще одному перспективному направлению микрогенерации была посвящена сессия «Малая гидроэнергетика: куда плыть?», включенная в деловую программу выставки RENWEX 2023.

«Сейчас в России малых ГЭС осталось чуть больше ста, – отметил в своем вступительном слове президент ПН «НАЭВИ» Николай Сафронов, выступивший модератором мероприятия. – Малые гидростанции экономически выгодны. Нормативная стоимость одного киловатт часа на жизненный цикл гидростанции – это 1,5 рубля. Для сравнения для солнечной генерации эта цифра составляет 8 рублей и 14 рублей для ветровой генерации. Когда знаешь эти экономические расчеты, понимаешь, почему гидростанции должны развиваться».

Генеральный директор АО «МНТО ИНСЭТ» Яков Бляшко подчеркнул в своем выступлении:

«Оборудование, которое выпускается в России, вполне конкурентоспособно за рубежом. Наша компания поставила его в 23 страны, это более полусотни агрегатов и гидроэлектростанций по всему миру. Для России, в которой 2,5 млн. малых рек и в которой люди в основном исторически селились по берегам малых рек, странно, что развивается солнечная и ветровая энергетика, а малая гидроэнергетика не развивается. Надеюсь, в ближайшее время ситуация эта несколько изменится».

В обсуждении повестки сессии приняли участие руководитель группы по гидроэнергетике АО «Русатом Сервис» Дмитрий Родионов, член рабочей группы ЦБ России по углеродному регулированию и системе торговли углеродными единицами, генеральный директор ООО «Экополис» Вячеслав Вековцев, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев, заместитель исполнительного директора Ассоциации НП «Горнопромышленники России» Владимир Курагин, руководитель направления по энергетике и ЖКХ АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Максим Губанов, другие участники мероприятия.

В рамках тематического дня выставки RENWEX 2023, посвященного микрогенерации, прошла также сессия «Практическое применение технологий ВИЭ». На ней был представлен ряд проектов, органично использующих механизмы микрогенерации в целях снижения расходов предприятий на пользование электроэнергией.