АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) приступило к изготовлению комплекта насосного оборудования для реакторного и турбинного отделений энергоблоков египетской АЭС «Эль-Дабаа» (Египет). В общей сложности на четыре энергоблока атомной станции планируется поставить более 400 насосных агрегатов. Это будет самая большая поставка по номенклатуре насосного оборудования в рамках одного объекта за всю историю работы ЦКБМ.

В комплект поставки войдут насосы реакторного и турбинного отделений АЭС: насосы спринклерной системы, системы расхолаживания, системы подпитки и борного регулирования первого контура, системы охлаждения бассейна выдержки, насосы охлаждения ответственных потребителей, артезианские насосы и др. Оборудование обеспечит надежную и безопасную работу атомной станции.

«Большой опыт и высокие компетенции специалистов ЦКБМ, а также наличие производственной, технической и испытательной баз позволят нам выполнить этот амбициозный заказ. Поставка для АЭС «Эль-Дабаа» загрузит производство ЦКБМ в горизонте до 2027 года и расширит линейку производимого насосного оборудования», — говорит первый заместитель генерального директора - коммерческий директор ЦКБМ Кирилл Кривошеев.

Кроме того, в настоящее время на предприятии ведется работа по ранее заключенным договорам на изготовление главных циркуляционных, главных питательных и конденсатных насосов для энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа», а также предконтрактная работа по заключению договора на поставку центробежных насосных агрегатов ЦКБМ.

АЭС «Эль-Дабаа» — первая атомная электростанция в Египте, которую «Росатом» построит на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из 4-х энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+. Это технология новейшего поколения, которая имеет референции и успешно работает. Российская сторона не только построит станцию, но и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной электростанции, а также окажет помощь в обучении персонала и поддержку в эксплуатации и сервисе станции на протяжении первых 10 лет работы.

«Центральное конструкторское бюро машиностроения» основано в 1945 году. ЦКБМ является ведущим предприятием Госкорпорации «Росатом», располагающим многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. ЦКБМ является разработчиком и изготовителем главных циркуляционных насосов для реакторов ВВЭР. Кроме того, предприятие проектирует и производит герметичные, консольные, питательные, аварийные насосы для атомных станций и широкий спектр дистанционно-управляемого оборудования для работы с делящимися материалами. Также компания предлагает технологические решения в области тепловой энергетики, газнефтехимии (СПГ-технологии), судостроения и оборудования заводов по переработке ТКО.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России по объемам производства и выручке. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 20% АЭС в мире. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом. Входит в Союз машиностроителей России. www.aem-group.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. АО «Атомэнергомаш» принимает активное участие в этой работе.

Источник: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»