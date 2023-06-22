На площадке подольского завода АО «Электропровод», занимающегося производством волоконно-оптических кабелей, прошло стартовое совещание по национальному проекту «Производительность труда». Компания стала еще одним подмосковным участником нацпроекта, инициированного Президентом России, и приступила к внедрению практик бережливого производства на предприятии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

К настоящему времени предприятие завершило этап подготовки, который включал диагностику на готовность к началу программы, формирование рабочей группы и ее обучение.

«В качестве пилотного потока мы выбрали процесс производства огнестойкого оптического кабеля. Участие в нацпроекте позволит предприятию повысить эффективность производства: оптимизировать работу таким образом, чтобы снизить издержки и повысить прибыль без существенных инвестиционных вложений, применяя инструменты бережливого производства. Ожидаемые результаты — увеличить выработку на 20%, сократить время протекания процесса на 15%, а незавершенное производство – на 30%», – прокомментировал генеральный директор предприятия Роман Васильев.

В ближайшее время команда проекта совместно с экспертами Регионального центра компетенций проведет картирование потока, выявит недостаток мощностей в производственных процессах и создаст эталонный участок. В рамках поддержки участники нацпроекта также могут воспользоваться льготным займом и дополнительным обучением по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности».

Компания АО «Электропровод» с 2012 года работает в подмосковном г. о. Подольск. В настоящее время завод выпускает все типы волоконно-оптических кабелей, применяемых в линиях и системах связи различного назначения, а также кабели и провода с изоляцией из кремнийорганической резины. Всего более 3,4 тысячи наименований продукции, в том числе и импортозамещающей.

Всего в национальном проекте «Производительность труда» участвует более 170 компаний из Подмосковья. Все они вносят существенный вклад в повышение производительности труда в масштабах региона и страны в целом.