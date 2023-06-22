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"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией более 220 садовых домов в Кировском районе Ленинградской области

22 июня 2023, 15:30 286 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 100 кВт дополнительной мощности садовому товариществу «Ягодное» в Суховском сельском поселении Кировского района Ленинградской области. Источник питания – подстанция 35 кВ «Сухое».

Общий объем присоединенной мощности садового товарищества составил 330 кВт.

Для электроснабжения «Ягодного» энергетики построили воздушную линию электропередачи 10 кВ с использованием надежного и безопасного самонесущего изолированного провода и новую комплектную трансформаторную подстанцию напряжением 10/0,4 кВ. Также установили силовой трансформатор номиналом 250 кВА и смонтировали интеллектуальную систему учета электроэнергии.

По результатам работ к электрическим сетям подключено 227 садовых домов.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента​ на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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