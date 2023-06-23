ПАО "Россети Волга" расширяет сферу услуг для потребителей

С начала года потребители заключили с ПАО «Россети Волга» 65 договоров на услугу «Технологическое присоединение (ТП) под ключ», которая подразумевает полное или частичное обустройство электрической сети заказчика. От клиентов требуется лишь отправить заявку на услугу, предоставить ряд необходимых документов и подписать договор. Компания в свою очередь работает с договором, обследует объект потребителя, закупает все необходимые материалы, выполняет электромонтажные работы, проводит электротехнические испытания и предоставляет соответствующую документацию.

«Россети Волга» также осуществляет предоставление доступа к размещению оборудования на объектах электросетевого хозяйства. За 5 месяцев текущего года заключено 1125 таких договоров, основная часть из них - размещение телекоммуникационного оборудования.

Еще одна набирающая популярность услуга - размещение и обслуживание наружного освещения для благоустройства территорий. С начала года компанией заключено около 1,5 тыс. договоров.

Сейчас ПАО «Россети Волга» предлагает физическим и юридическим лицам более 400 видов дополнительных сервисов. В числе других нетарифных услуг от «Россети Волга» - установка и замена «умных» приборов учета электроэнергии, техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание и многое другое. В рамках развития клиентоориентированности компания планирует и далее расширять сферу деятельности.