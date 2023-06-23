В кабельном бизнесе очень много мифов, фейков и слухов, которые мешают развитию индустрии. Ситуация доходит до смешного. Потребители часто не понимают значения букв "LS" или "FRLS", монтажники выбирают самый тонкий кабель с глянцевой оболочкой, а обычные покупатели в магазинах видят значки "кабель без опасности" и не знают, что это значит.

При этом интернет полон откровенной чуши про кабель, его свойства. Аккаунты в соцсетях пестрят странными заголовками и пояснениями про чудодейсвенный кабель ППГ, про невероятное качество любимого бренда и про то, сколько зарабатывают кабельщики. В прямом эфире мы постараемся рассмотреть некоторые популярные мифы про кабель, почитаем зашкварные комментарии и посты и постарfемся понять, почему в отрасли все больше дилетантов, которые думают, что кабель - это легкий способ поднять бабла.

В центре внимания недели итоги совещание секции "Кабели энергетического назначения" Ассоциации "Электрокабель" в Саранске, проблемы качества полимеров и видение путей их решения от НП "Подольсккабель", репортаж с выставки Renwex 2023 глазами студента и корпоративные новости кабельного бизнеса, который вошел в высокий сезон.

В прямом эфире RusCable Live вас ждет эксклюзивный материал с "кабельного движа Татьяны Миллер", анонсы и новости чемпионата электриков IEK в МЭИ. Ну и конечно наши постоянные рубрики "главные новости недели", "инспекция по соцсетям", "биржа доверия" и свежий розыгрыш на форуме. Подключайтесь как обычно в 11:00!

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