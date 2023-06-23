Ведущий российский компаунде объявил состав спикеров открытого вебинара «Вторичные полимеры: Состояние и перспективы отрасли». На мероприятии, которое пройдет 28 июня в 15:00 по московскому времени на онлайн-платформе НПП «ПОЛИПЛАСТИК» выступят 4 спикера. Эксперты расскажут о влиянии на рынок расширенной ответственности производителя (РОП), поделятся уникальными кейсами, и проведут аналитику перспектив развития рынка.

Вебинар откроет Михаил Кацевман, директор по науке и развитию НПП «ПОЛИПЛАСТИК», член экспертного совета Государственной Думы по развитию химической промышленности. Его доклад будет посвящен общим вопросам РОП, а также тому, как расширенная ответственность производителя повлияет на весь рынок переработки пластмасс, а не только на сектор упаковки.

Тему РОП продолжит Пётр Бобровский, председатель Технического комитета по стандартизации №223 «Упаковка» Росстандарта, эксперт в области стандартизации упаковки. Он поделится актуальной информацией о законопроекте, который, согласно поручению президента, должен быть принят Госдумой до 1 августа 2023 года.

Об уникальном опыте вторичной переработки полимеров расскажет Игорь Сидоров, руководитель корпорации «Экополис» - единственного в России предприятия, на котором внедрена технология разделения в промышленных масштабах микса корпусных пластиков с отделением высоконаполненных пластиков.

В заключении вебинара Ирина Кирш, доктор химических наук и заведующая кафедрой РОБИОТЕХА, расскажет о разработках перспективных технологий переработки отходов многослойных материалов, включая использованную упаковку и отходы термодинамически несовместимых полимеров.

Регистрация на вебинар «Вторичные полимеры: Состояние и перспективы отрасли» открыта. Пройти ее можно здесь, участие бесплатное.

Предварительные вопросы спикерам направляйте на почту: v.gubernatorova@polyplastic.ru (Виталика Губернаторова, руководитель отдела по внешним и внутренним коммуникациям).

Партнеры вебинара: Российский Союз химиков, портал Пластикс, конференция RePeplast.