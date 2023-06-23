 

V открытый вебинар НПП "ПОЛИПЛАСТИК" будет посвящен вторичным полимерам

23 июня 2023, 09:00 164 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: НПП "ПОЛИПЛАСТИК"
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Ведущий российский компаунде объявил состав спикеров открытого вебинара «Вторичные полимеры: Состояние и перспективы отрасли». На мероприятии, которое пройдет 28 июня в 15:00 по московскому времени на онлайн-платформе НПП «ПОЛИПЛАСТИК» выступят 4 спикера.  Эксперты расскажут о влиянии на рынок расширенной ответственности производителя (РОП), поделятся уникальными кейсами, и проведут аналитику перспектив развития рынка. 

Вебинар откроет Михаил Кацевман, директор по науке и развитию НПП «ПОЛИПЛАСТИК», член экспертного совета Государственной Думы по развитию химической промышленности. Его доклад будет посвящен общим вопросам РОП, а также тому, как расширенная ответственность производителя повлияет на весь рынок переработки пластмасс, а не только на сектор упаковки. 

Тему РОП продолжит Пётр Бобровский, председатель Технического комитета по стандартизации №223 «Упаковка» Росстандарта, эксперт в области стандартизации упаковки. Он поделится актуальной информацией о законопроекте, который, согласно поручению президента, должен быть принят Госдумой до 1 августа 2023 года. 

Об уникальном опыте вторичной переработки полимеров расскажет Игорь Сидоров, руководитель корпорации «Экополис» - единственного в России предприятия, на котором внедрена технология разделения в промышленных масштабах микса корпусных пластиков с отделением высоконаполненных пластиков. 

В заключении вебинара Ирина Кирш, доктор химических наук и заведующая кафедрой РОБИОТЕХА, расскажет о разработках перспективных технологий переработки отходов многослойных материалов, включая использованную упаковку и отходы термодинамически несовместимых полимеров. 

Регистрация на вебинар «Вторичные полимеры: Состояние и перспективы отрасли» открыта. Пройти ее можно здесь, участие бесплатное. 

Предварительные вопросы спикерам направляйте на почту: v.gubernatorova@polyplastic.ru (Виталика Губернаторова, руководитель отдела по внешним и внутренним коммуникациям).

 Партнеры вебинара: Российский Союз химиков, портал Пластикс, конференция RePeplast.

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Метки: ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ, ОНЛАЙН, ВЕБИНАР
Отрасль: Материалы для КПП 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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