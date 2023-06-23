«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт высоковольтной подстанции в Ямало-Ненецком автономном округе. На повышение надежности электроснабжения одного из крупнейших в мире нефтегазоконденсатных месторождений – Ямбургского – компания направила порядка 3 млн рублей.

Комплекс технических мероприятий выполнен на подстанции 110 кВ «ЯГП-3» в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Специалисты провели капитальный ремонт коммутационных устройств – двух разъединителей 110 кВ, предназначенных для отключения участка электрической сети на время техобслуживания энергооборудования. В ходе работ также заменено более километра кабеля, обновлены все изношенные комплектующие и опорно-стержневая изоляция.

Компания «Россети Тюмень» уделяет значительное внимание подготовке электросетевого комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа к осенне-зимнему периоду. Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Отметим, что начальные запасы открытого в 1969 году помысла оцениваются в 7,47 трлн кубометров газа.